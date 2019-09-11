立委張廖萬堅今(11)日陪同數十位詐騙受害者召開記者會指出，在北部因詐騙案遭起訴通緝十三年的許姓婦人，潛逃至台中後竟另起爐灶，在南屯區開設全美髮廊，透過為鄰居整修髮型累積信任，誆騙民眾多達三十多位，詐騙金額近三億。張廖萬堅呼籲檢警應加速偵辦，由於許婦以及其親屬皆已行蹤不明，恐有潛逃再行詐騙之虞。

張廖萬堅表示，自92年起將近17年，已有三十多位受害者，多數都是以投資七期惠中路土地建案遭詐騙，總金額累積甚至高達2億7000萬，足以可見許婦的詐騙劇本十分高明，先是用假名來開設髮廊，博得被害人信任後，誘騙投入大筆資金，甚至辦理房屋貸款來投資許婦所說土地開發建案，但真相卻是一場策劃許久的騙局，造成多名受害者的生計陷入困境，甚至還有多位受害者還不敢讓家人知道，身心備受煎熬。

自救會代表鄭小姐表示，自己是全美髮廊鄰居，更是許婦的常客，剛開始許婦告知投資美髮補習班一百萬元，每個月可獲利兩萬五、投資土地建設一百萬則每個月兩萬元的紅利等手法，後來更鼓吹辦房屋抵押貸款來投資，當知道受騙後才發現，原來這麼多常客也都深受其害，且金額累計竟達2億7千多萬，因此決定成立自救會；但報警後卻都只得到警方以偵查不公開，未能有進一步消息，讓他們十分擔心，許婦與家人是不是又另覓他處再行詐騙，會有更多的受害者。

另一位宋太太表示，自己是所有受害者中與許婦認識最久的，早在92年時便結識許婦，當時許婦對人相當體貼照顧，十多年來的相處情同母女，因此對於許婦所提土地開發投資案、互助會等，都全力支持，並將自己的退休養老金、子女孝親費全部交給許婦來投資，沒想到竟是騙局一場，一輩子辛苦掙來的積蓄全部付諸流水。

張廖萬堅強調，自救會成員站出來就是要告訴社會大眾許婦的詐騙手法，也提醒大家詐騙無所不在。針對近年很多的投資詐騙，就是利用高獲利來吸引民眾投資，張廖萬堅也提醒，只要覺得是「不合理的報酬」，就別輕易投資，以免受騙。