嘉義縣政府等單位為歡慶中秋節，並滿足民眾的味蕾及視、聽享受，將於14日在布袋高跟鞋教堂內，舉辦「2019布袋月之秋—月光燒烤音樂會」，100份月光燒烤組合，只需1000元新台幣就能輕鬆獲得多重享受歡樂賞中秋月。

今(11)日上午，嘉義縣長翁章梁、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅、議員陳文忠、劉雅文、蔡瑋傑等人齊聚嘉義縣政府，宣布中秋節的翌(14)日(星期六)下午5點，將在布袋高跟鞋教堂舉辦一場月光燒烤音樂會。

14日當天下午在高跟鞋教堂的夕陽下揭開活動序幕，由管弦樂團，及純粹人聲樂團帶領大家進入浪漫氛圍，緊接著則由家家、許書豪等知名歌手熱力獻唱；布袋鎮公所將會準備的限量且澎派的100份月光燒烤組，民眾只要花1,000元就能享有10人份包括香腸、豬肉等，同時附贈蝦子、鮮蚵及文蛤的「布袋優鮮三合一」組合，不僅要讓民眾有豐富的視聽享受，也要讓民眾烤的開心，吃的安心。

翁章梁表示，月光燒烤音樂會94要讓大家在中秋佳節能有不一樣的團聚方式，欣賞高跟鞋教堂的夕陽美景，還有月光音樂會及燒烤活動，布袋公所也另外推出「優鮮」燒烤組合，送給預約燒烤食材的民眾，讓大家吃得開心又安心。

徐振能指出，為了讓遊客能夠方便前來活動現場，在嘉義火車站、嘉義高鐵站都有接駁協助車接送，採預約制，當天下午3點50分發車；現場活動加碼摸彩，獎品有iPhone XS、香港台灣來回機票及價值3,000元的布袋兩日遊行程套票等，豐富大獎等大家。

陳鳳梅說，燒烤活動採用電話及網路報名，由於場地關係，目前名額已滿，暫時不考慮開放加碼，但期望遊客一起前來欣賞月光音樂會。