屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居上(8)月赴香港後至今失聯約3週，陸委會今（11）日表示，本案涉及中國大陸對我民眾入境陸方後之人身自由與安全保障，嚴正呼籲陸方應就本案妥善處理。

陸委會表示，陸方應即刻就李孟居先生目前遭限制人身自由之關押地點、其所涉嫌違反之法令，以及限制人身自由之時間等事項進行完整說明，並應依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議之規定，向我方與家屬進行通報，同時也應儘速安排家屬赴陸進行探視、同意律師會見，以保障其應有之司法權益。

陸委會強調，人身自由與安全保障是普世價值，台灣各界與國際社會均高度關注，本案涉及中國大陸對我民眾入境陸方後之人身自由與安全保障，我方嚴正呼籲陸方應就本案妥善處理。

陸委會表示，自獲悉李孟居進入中國大陸後失聯，政府隨即透過多方管道積極聯繫與協尋，各項協處作為均以李先生人身安危與權益為最優先之考量，政府有關部門均持續與李孟居之家屬保持密切聯繫，未來政府也將繼續全力協處，以協助李孟居早日平安返台。

海基會表示，本會獲報後，立即與李孟居的家屬保持聯繫，期間三度發函中國大陸海協會協查，積極協助。海基會呼籲陸方應即依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」儘速通報我方有關李君關押地點、所涉案由及限制人身自由時間等事項、儘速安排家屬探視及律師會見，並確保其合法權益。

香港反送中抗議期間，李孟居傳給友人解放軍在深圳集結的照片，遭懷疑是他被中國大陸逮捕的原因。中國大陸國台辦發言人馬曉光11日表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查，但是他未透漏更多細節。