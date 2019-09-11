台中市夜店XCUB今凌晨又發生火爆場面，2名男子在舞池跳舞時因人多推擠口角，雙方友人上前勸阻無效衍生衝突，駐夜店外臨檢站的員警聞訊後呼叫支援警力趕來迅速控制場面，並帶走7名滋事者回派出所，釐清後，7人尚無法依社會秩序維護法加暴行於人裁罰，但仍依警察職權行使法強制規定管束。

今11日03時45分，南屯區大觀路X-CUBE夜店安管跑向警方設於店外的臨檢站，向警方報案內有舞客起衝突，附近線上警力接獲請求支援通報，第一時間迅速衝進現場處理。警方在二樓舞池發現客人還正在推擠叫囂，警方逐一將7名滋事者拉離現場帶回警所調查釐清。

經查客人胡男(19歲)、吳男（男，24歲）、曹男（男，21歲）、鄭男（男，21歲）、曾男（男，22歲），許男（男，19歲）、王男（男，21歲）等7人，其中胡、吳等2男於二樓舞池跳舞時因不滿人多遭推擠，遂與推擠一方許、王發生口角，一旁友人曹、鄭、曾上前勸阻無效，反增升火爆味。

警方迅速控制現場，並依警察職權行使法將行為失檢等7人強制帶返所管束，經釐清後，雖上開7人未涉及肢體衝突(所以尚無法依社會秩序維護法加暴行於人裁罰)，但仍依警察職權行使法強制規定管束(限制其自由)，以收遏阻之效。