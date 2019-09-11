（中央社台北11日電）多家港媒今天頭版刊出由香港醫療界人士的實名聯署聲明，其中批評香港警方執法過當、違反人權，並對香港政府重申「五大訴求，缺一不可」。

香港反送中運動從6月發展至今已3月有餘，香港醫護人員今天在香港蘋果日報、明報及英文南華早報刊出實名聯署聲明舉例說，香港護士陳永琪與社工陳虹秀因參與救援而遭逮捕，之後並被指控參與暴動；聲明認為港府應尊重及保護在衝突中執行人道救援工作的醫護人員和所有人士。

聲明中除了指責香港警方在7月21日的元朗襲擊與8月31日的港鐵太子站無差別攻擊市民，也呼籲港府必須真誠且正面的回應港人的「五大訴求，缺一不可」。

這並非香港醫護界首次對「反送中」運動表達訴求。

8月1日，香港醫療界人士在臉書成立「2/8醫護專職集會」粉專，號召醫療同業及市民，響應2日中環愛丁堡廣場的遊行集會，提出對病人隱私保護不足；政府默許警方濫權濫捕、散播白色恐怖；警方阻礙現場救援；急救員、記者及市民生命安全受到威脅等4大控訴。

11日港警在太古地鐵站的暴力清場，並疑似射傷女示威者的右眼後，12日粉專再發文，宣布當日開始發起無限期罷工行動，但並未舉行集會，參與人員在葵涌醫院與瑪嘉烈醫院對面公園及主座大圓環等地，自主發起靜坐抗議活動。

13日，粉專繼續發文表示，屯門醫院、伊利沙伯醫院、香港兒童醫院等13處醫院響應舉辦靜坐抗議活動，並呼籲參與者穿黑衣、戴黑絲帶、黑口罩、以紗布遮眼參與抗議；粉專16日也發文要醫護人員踴躍參與18日的維園集會，提出「市民不離，醫護不棄」的口號，呼籲醫護人員走出來。

9月2至3日的「全港3罷行動」，粉專也發文呼籲醫護人員參與，其中伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院、香港兒童醫院、瑪嘉烈醫院等20間醫院響應抗議活動，粉專並在添馬公園發起集會；6日，粉專發起前往香港醫院管理局一齊接放工（下班）活動，訴求譴責警方濫暴、幫醫管局高層找回良心，並要求醫管局停止破壞醫病關係。

該粉專也為醫療人員集會抗議活動發起群眾募資，共募得6萬多元港幣（約合台幣24萬元），並將扣除活動費用後的2萬多元捐出，作為人道救援費用。（編輯：賴言曦/周慧盈）1080911