《寂寞裁縫師》以一位渾身散發英倫紳士氣質的裁縫師為主人翁，藉由他最熱愛的拼字遊戲過程中的「攻防戰」，帶出與兒子間難以斬斷的親情羈絆。更為了如實呈現片中拼字遊戲的緊張感，導演卡爾杭特以及協同製作人克萊兒亨尼甚至親自造訪英國達拉謨的拼字大賽，面見多位頂尖玩家，只為更加理解這些拼字狂熱分子的心理。

艾倫（比爾奈伊 飾）是一名退休的裁縫師，他凡事按部就班、一絲不苟，就像他過去縫製的西服一樣，分毫不差。艾倫最大的嗜好就是拼字遊戲，再冷門、艱深的字彙也難不倒這位拼字大師。然而在一次的遊戲進行中，大兒子麥可和他對於一個單字產生了歧見，於是氣沖沖地離家出走，再也沒有回來。

艾倫懊悔萬分，十幾年來耗費心力在尋找失蹤的兒子，卻疏忽了對小兒子彼得（山姆萊利 飾）的關心，而彼得總是默默陪著父親四處張貼尋人啟事。某次到警局又一次確認了無名屍並非麥可之後，身心俱疲的艾倫回到彼得的住處，決心修補他和彼得的關係，卻也意外地和孫子處得來──他傳授孫子如何成為紳士的心得，孫子也教會艾倫透過電腦玩拼字遊戲。

這天，艾倫和遠端的玩家進行線上拼字，他發現對方的路數和麥可相似，最令他吃驚的是對方還用了當年讓麥可憤而離家的那個冷門單字──面對如此的挑釁，他決定他必須找到這個神祕的對手，才能揮別多年來的夢魘，重拾新的人生。