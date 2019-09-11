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▲網友在商圈看到共享電動車廣告，感到好奇。（圖／高雄市觀光局、Gokube提供）

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出門在外，手邊卻沒機車應該怎麼辦？近日一名網友就在 PTT 指出「在逛三多商圈的時候，發現捷運上有一個大大的 Gokube 廣告，類似共享單車的東西，對這個蠻有興趣的，有沒有八卦？」貼文一出，釣出許多在地人回覆。

原 PO 表示「最近在三多商圈的捷運上有大大的 Gokube 廣告，看起來像共享單車的東西，不過這是可以拿來租借電動車，還是說也只有在三多商圈這邊看到而已，有沒有 Gokube 的八卦？我是對這個有興趣拉，畢竟在高雄沒有摩托車很難生存」。

▲網友日前在路上看到 Gokube 共享電動車廣告，詢問是否有八卦。（圖／翻攝 PTT ）

貼文一出，吸引許多網友回應「這叫 Gokube ，高雄起步的共享電動自行車，我媽超愛騎」、「哈哈上次去西子灣騎爆，都不用走路」、「很適合短程代步的綠色交通工具」、「上次去高師大有騎，覺得還不錯」、「這超神啊，上次去西子灣玩看到就全部朋友一起租，不用走路很讚哈哈」、「回高雄必騎哈哈，台中都沒有這個，哭哭」。

▲電動車 Gokube ，從今年 2 月在高雄正式營運。（圖／ Gokube 提供）

事實上，這是一款名為 Gokube 的「共享電動自行車」，從今年 2 月才開始營運，營運半年會員數已破 2 萬，電動車輛數也突破 200 台，服務範圍南到夢時代，北到高雄車站，東到文化中心，西到西子灣，未來還會擴增車輛及營運範圍，進入 9 月份，營運車輛也會翻倍增為 400 台。

Gokube 創辦理念是希望透過共享電動車服務，幫助高雄民眾習慣綠色交通工具，進一步減少大眾對私人載具的依賴，並降低城市中的碳排放及空氣污染，透過電動車的使用，達到高雄美好綠色城市的願景，讓南部的共享服務起飛。（編輯：張嘉哲）

▲ Gokube 從 9 月起會使平均每平方公里有 28 台車覆蓋，大幅提升用戶在 100 公尺內找到車的機率，成為覆蓋率最密集的台灣共享電動車。（圖／Gokube提供）

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