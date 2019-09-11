為嘉勉縣內在教育無私奉獻、默默耕耘優秀的教育人員，彰化縣政府今(11)日於北斗國中舉行「108年度慶祝教師節表揚資深暨優良教育人員大會」，彰化縣長王惠美頒獎表揚400位優秀教育人員，她表示雖然財政經費有限，但只要有助提升教育環境，都很願意去做。

王惠美指出，彰化縣深耕教育有四大面向，一是閱讀教育：透過閱讀讓孩子們增廣見聞、學習獨立思考；二是童軍教育：童軍生活從小培養孩子們品格教育；三是與國際接軌：期勉與所有教師一起努力，為孩子拓展國際觀；四是科技能力：科技發展日新月異，讓孩子跟上時代、期待不斷創新、與時俱進。

王惠美頒獎表揚400位優秀教育人員，包含師鐸獎5名、特殊優良教師53名、教育奉獻獎4名、杏壇芬芳獎個人組6名、團體組2組、優良特殊教育人員4名、服務滿20、30及40年資深優良教師211名以及幼兒園傑出園長9名、服務滿20年以上資深教保人員4名、優良教保人員92名，王惠美感謝教師在杏壇盡心盡力地辛勤付出，並獻上最誠摯的祝福。

王惠美表揚優秀教育人員，其中從和美實驗學校退休的藝術教師蔡啟海退而不休，他關心高中畢業未能順利就業就學的自閉症與多重障礙學生，成立「台灣畫話協會」，目前帶著50多名學生在藝術中找到生活重心，獲得「教育奉獻獎」表揚。

在幼教部分，師鐸獎中湖北國小附設幼兒園的楊淑卿老師，從事幼教職場15年來，推動幼兒園美感及藝術教育扎根計畫，帶領教師團隊深耕融合教學，104年到107年榮獲二次教育部教學卓越獎，成為全國各幼兒園學習標竿。同時，楊淑卿老師義務協助彰化縣教育處幼教科辦理教學工作坊，實地分享教學創新及團隊發展經驗，獲得廣大迴響，實為幼教榮耀。