中秋節即將到來，許多「三高」和糖尿病的慢性疾病病人又要在美食與控糖之間掙扎，惠來醫療社團法人宏仁醫院副院長朱建統今（11日）建議病人，對月餅等應景食品嘗淺即可，平日盡量不吃殿粉類食物、不吃甜度高的水果，每天健走一萬步，從「糖控變控糖」，就可以重拾健康。

讓胰臟休息！朱建統是心臟內科醫師，注意到很多病人的心臟疾病是糖尿病的併發症之一，如果追本溯源，控制好糖尿病，心臟病也會獲得很大的改善。他的三名病人現身說法，只要完全遵照朱建統的方式控糖和運動，血糖、腎功能、三酸甘油酯等指數都回歸正常值。

朱建統指出，根據國民健康署統計，我國18歲以上國民的糖尿病盛行率為11.8%，全國約有200多萬名糖尿病病人，每年近萬人因糖尿病死亡，糖尿病位居國人十大死因之一，全國約有名糖尿病的病友，而且每年以新增2萬5000名病人的速度持續增加，糖尿病及相關併發症不僅影響國人健康，也造成沈重的醫療負擔。

朱建統表示，糖尿病的基因其實是好基因，會囤積脂肪，避免身體瘦，但現代人食物多而運動少，胰臟一直分泌胰島素分解吃進身體裡的醣，「過勞」導致胰臟衰竭，產生糖尿病。其實糖尿病就是動脈硬化疾病，傷害大血管，發生狹心症、心肌梗塞等心血管疾病，傷害小血管則發生視網膜病變、神經血管病變和腎衰竭等。

朱建統說，糖尿病大致上分為第一型和第二型，我國糖尿病病人大多數是第二型，跟家族史、肥胖、後天飲食和運動習慣不良有關，如果服用胰島素藥物甚至嚴重到注射胰島素，不斷刺激胰臟分泌胰島素，只會讓胰臟更累，功能更不好，而且長期使用胰島素藥物，容易引發低血糖的症狀，造成失智、心肌梗塞，最理想的治療方法應該是讓胰臟休息，假以時日可以恢復正常功能。

朱建統說，很多因糖尿病而肥胖，造成心臟負荷沈重致病的病人，因此提出了「控糖四撇步」，只要四招，就能穩定控制血糖，還能讓腎功能「回春」，並擁有窈窕身材。