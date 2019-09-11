國立員林高中發展國際教育再傳喜訊！員林高中校長游源忠今（11）日與英國雪菲爾大學簽訂合作備忘錄，將進一步擴展學生進入國際級大學的平臺，有效提升該校整體國際教育課程的效益，游源忠說，這是彰化縣第一所高中與英國雪菲爾大學的合作。

游源忠表示，自104學年度即努力發展校本課程，開設地球公民期許學生「立足東亞，胸懷歐洲，放眼國際」，除設置國際視訊設備與法國、日本、越南、印尼等國家中學遠端交流。

為拓展學生國際視野，於上學期與荷蘭阿姆斯特丹大學簽訂合作備忘錄後，新學期該校國際教育交流大躍進於9月11日與英國雪菲爾大學共同簽訂合作備忘錄，以推動後續相關教學研究合作，同時推薦協助學生申請雪菲爾大學管道方式、預修課程計畫及獎學金，讓員林高中的學習進路有更多元、更國際化的選擇。

游源忠指出，此次簽約的英國雪菲爾大學其歷史悠久，最新QS世界大學排名排名第71名，領先台灣大學，擁有眾多國際交流學生和優良的國際聲譽。學校的商學、考古學、建築學、化學、工程、英語、音樂、哲學和政治學的表現，一直有著很高的評價，其中，語言中心更針對國際學生需求開設其語言課程，加強學生學術英文的水準。

此次簽訂的合作備忘錄，可提供該校每年2名保證入學大學預科名額，給予推薦申請學生獎學金的申請機會。且Sheffield學校代表每年來臺蒞校參訪1~2次，推廣雪菲爾大學預科課程進行相關推廣交流，讓員林高中學生藉由參與預科課程強化英語語言準備和文化浸潤，提升生涯願景規畫層次，更符合國際級的水準。

凱特總監透過翻譯表示，今天到員林高中拜訪，首先非常驚艷於員林高中的國際交流的完整性，我們也致力於跨領域及產業的合作，期盼能夠解決世界上重要議題，且今年也剛獲得全英國學生滿意度調查第一名，也非常開心能夠與員林高中簽訂合作備忘錄，讓具有國際視野的優秀學生進到本校就讀。