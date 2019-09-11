員林高中再傳喜訊
▲員林高中與雪菲爾大學預科課程總監凱特簽訂合作備忘錄，這是彰化縣第一所高中與英國雪菲爾大學的合作。（圖／記者陳雅芳攝，2019.09.11）

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國立員林高中發展國際教育再傳喜訊！員林高中校長游源忠今（11）日與英國雪菲爾大學簽訂合作備忘錄，將進一步擴展學生進入國際級大學的平臺，有效提升該校整體國際教育課程的效益，游源忠說，這是彰化縣第一所高中與英國雪菲爾大學的合作。

員林高中再傳喜訊
▲員林高中校長游源忠與雪菲爾大學預科課程總監凱特簽訂合作備忘錄，讓學校在國際教育上更大步邁進。（圖／記者陳雅芳攝，2019.09.11）

游源忠表示，自104學年度即努力發展校本課程，開設地球公民期許學生「立足東亞，胸懷歐洲，放眼國際」，除設置國際視訊設備與法國、日本、越南、印尼等國家中學遠端交流。

為拓展學生國際視野，於上學期與荷蘭阿姆斯特丹大學簽訂合作備忘錄後，新學期該校國際教育交流大躍進於9月11日與英國雪菲爾大學共同簽訂合作備忘錄，以推動後續相關教學研究合作，同時推薦協助學生申請雪菲爾大學管道方式、預修課程計畫及獎學金，讓員林高中的學習進路有更多元、更國際化的選擇。

▲凱特總監透過翻譯表示，非常開心能夠與員林高中簽訂合作備忘錄，讓具有國際視野的優秀學生進到本校就讀。（圖／記者陳雅芳攝，2019.09.11）

游源忠指出，此次簽約的英國雪菲爾大學其歷史悠久，最新QS世界大學排名排名第71名，領先台灣大學，擁有眾多國際交流學生和優良的國際聲譽。學校的商學、考古學、建築學、化學、工程、英語、音樂、哲學和政治學的表現，一直有著很高的評價，其中，語言中心更針對國際學生需求開設其語言課程，加強學生學術英文的水準。

▲員林高中與英國雪菲爾大學共同簽訂合作備忘錄，以推動後續相關教學研究合作。（圖／記者陳雅芳攝，2019.09.11）

此次簽訂的合作備忘錄，可提供該校每年2名保證入學大學預科名額，給予推薦申請學生獎學金的申請機會。且Sheffield學校代表每年來臺蒞校參訪1~2次，推廣雪菲爾大學預科課程進行相關推廣交流，讓員林高中學生藉由參與預科課程強化英語語言準備和文化浸潤，提升生涯願景規畫層次，更符合國際級的水準。

凱特總監透過翻譯表示，今天到員林高中拜訪，首先非常驚艷於員林高中的國際交流的完整性，我們也致力於跨領域及產業的合作，期盼能夠解決世界上重要議題，且今年也剛獲得全英國學生滿意度調查第一名，也非常開心能夠與員林高中簽訂合作備忘錄，讓具有國際視野的優秀學生進到本校就讀。

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