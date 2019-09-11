新北市教育局今(11)日舉辦「特殊優良教師暨卓越獎頒獎典禮」，市長侯友宜出席表揚39位特殊優良教師得主、21隊教學卓越團隊及7位校長領導卓越獎得主。今年也首次邀請復興商工速寫隊學生繪製得獎者專屬T-shirt，並讓校長及教師的家人陪同教師上台領獎分享喜悅。

市長侯友宜表示，新北市也將9月訂為「敬師月」，為老師舉辦一系列活動感謝師長無私的奉獻，非常恭喜表現優異的校長、老師們，特別嘉許與勉勵獲獎人員，希望能營造社會尊師重道的風氣，大家一起打造新北教育城的理想願景，也預祝入圍教育部教學卓越獎的團隊能有好成績。

教育局長張明文表示，39位新北市特殊優良教師中，有6位同時榮獲教育部師鐸獎，另外本市中正國小許德田校長(現任新店國小校長)、大觀國中顏學復校長及江翠國中郭月秀校長榮獲教育部校長領導卓越獎，國中組全國5位獲獎校長，本市即佔2名。

新北市也有插角國小附設幼兒園、鼻頭國小、成福國小、新泰國小、大觀國中及青山國中小入圍教育部教學卓越獎。

師鐸獎得主中，海山國小林瑞昌校長喜歡一邊工作一邊思考，進行理論與實務之間的對話，促進校務往前邁進，依個別學校發展特性，提出適切的理念與實踐重點；昌福國小呂聰賢老師是位資訊教育狂熱份子，84年起參與資訊教育，寫了115本電腦教科書，在YouTube免費分享電腦教學影片超過406萬點閱人次。

林口國中李政憲老師4年前創立「藝數摺學」Facebook社團，迄今分享逾300場摺紙數學課程，透過手作讓教師看到數學之美，孩子看見數學之用，從完成作品解決問題的成就感，進一步愛上數學課；插角國小附設幼兒園邱琍貞主任在插角國小服務15年，體悟幼兒是學習的主角，生命教育是時時刻刻在生活中體驗，在地球上的每一個生物都有機會成為教育的教材。

金龍國小楊小梅主任為越南籍華僑，在臺灣從事教職24年，挑戰許多不同職務，並積極推廣多元文化且持續關懷社會，總告訴自己「要幫助別人，需要有能力與專業；站在高的位置上，影響更多人」；新莊國中曾麗娜老師的英語教學提供廣播教學等創意教學活動設計，讓學生享受學習樂趣，啟發學生潛能、感動學生生命。