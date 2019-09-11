儘管索羅門群島的外交部長馬內列（Jeremiah Manele）仍在台灣訪問，但是索國總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)仍主張與台灣斷交，認為台灣對索國毫無用處，應該與中國大陸建交。外交部今（11）日晚間表示，我駐索羅門大使館持續與蘇嘉瓦瑞總理密切溝通中。

外交部發言人歐江安表示，有關澳洲媒體11日報導，索羅門群島蘇嘉瓦瑞總理在一項澳洲國立大學的訪談上對台索關係做出的評論，外交部認為蘇嘉瓦瑞總理的評論並未反映出目前台索關係的全貌。我駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞密切溝通中。

歐江安表示，索國政府數月前已對外宣布，將整體對外關係進行全面檢討，其中包括與台灣維持邦誼事項。我方鄭重呼籲索國政府，相關決策過程應完全公開透明，應確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲。

外交部指出，中華民國與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作交流緊密，台灣在索國家發展上長期做出重要的貢獻，並在索國2000年的動盪期間不離不棄。此外，索國也在各種國際場合為台灣有力執言。建交36年以來，台索兩國互惠互利，合作密切。相信索國絕大多數民眾及政治人物均能認同，與台灣維持邦誼才是最符合索國及區域各國長期利益的正確決定。

外交部表示，如果索國少數政治人物基於個人或特定群體的利益而作出外交轉向的決定，不但不符合索羅門群島整體的國家利益與全民福祉。相信類此決定不只是我國，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相近國家所不樂見。