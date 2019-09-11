（中央社台北11日電）香港反送中運動接連第3晚舉行市民自發大合唱，晚間7時起，採接力方式在10個大型商場內以歌聲表達訴求、高唱「願榮光歸香港」，並高呼反修訂逃犯條例口號。

香港01報導，反送中運動除示威衝突與集會遊行，有港人以不同方式表達反對修例聲音，最近一首網友創作的「願榮光歸香港」歌曲，繼9日與10日在太古城、將軍澳、大埔與黃大仙等地傳唱，今天進入第3晚。

今天的傳唱行動採接力方式，晚間7時從九龍灣淘大商場開始，接續有西環西賓城、沙田新城市廣場一期、荃灣廣場、黃埔時尚坊與土瓜灣海心公園等共10個場所，在各區商場內以歌聲表達反送中訴求。

報導稱，在沙田新城市廣場，大批市民站滿廣場中庭及各樓層的欄杆邊，晚間9時整同聲高唱「願榮光歸香港」，其後高喊「沒有暴徒只有暴政」等口號；大會堂外亦有大批市民舉起手上燈光，不時高呼口號。

在荃灣廣場，現場有市民播出音樂，在場人士低頭默哀，還有民眾在樓層欄杆外，懸掛4張寫有「五大訴求、缺一不可」及「荃民葵手、捍衛我城」的直式標語；其後，在廣場地下樓層位置高舉手機燈繞圈慢跑。

整個接力大合唱過程平和，但香港電台報導，在淘大商場合唱期間，曾有一名帶大陸口音中年男子，帶著3名孩童到場唱中國國歌，後與民眾發生衝突，由防暴警察護送搭救護車離開。（編輯：林克倫）1080911