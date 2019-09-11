世界盃男籃賽8強戰，被視為爭冠大熱門的美國隊今天踢到了鐵板，面對實力堅強的歐洲勁旅法國，他們全場遭到嚴防、手感不佳，終場以79:89落敗，不但錯失了四強門票，還終止國際賽上的48連勝。

美國隊今年徵召不利，包括James Harden和Damian Lillard等好手都婉拒參賽，也讓球隊整體實力受到影響，在熱身賽時就敗給過澳洲，現在又在關鍵一戰輸給法國，嘗到失敗的苦果，無緣挑戰3連霸。

此役開賽後，法國靠著年度最佳防守球員Rudy Gobert固守禁區，美國隊想要衝擊籃下頻頻受挫，加上外線手感不佳，上半場打完以39:45落後。易籃再戰後，法國一度拉開到雙位數優勢，美國隊改打小陣容，收到不錯的效果，一度將分數追成60:60平手。

第四節美國一度取得7分領先，但法國在Gobert強攻禁區的帶領下，慢慢找回進攻感覺，打出了一波16:2的高潮，再次反超分數。美國試圖追趕，但是關鍵時刻卻出現罰球不進以及踩線違例的失誤，最終以10分之差敗下陣來。

做為今天贏球的大功臣，Gobert本場比賽拿下驚人的21分、16個籃板，主力後衛Evan Fournier砍下了全隊最高的22分。Nando de Colo則是得到了18分。

美國隊方面，Donovan Mitchell爆發拿下全場最高的29分，另外還有5籃板和4助攻的成績。但其他隊友表現乏善可陳，隊長Kemba Walker只有10分，後衛Marcus Smart得到11分。

