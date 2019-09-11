U18世界盃棒球賽冠軍戰，中華隊擊敗美國奪冠。（圖／取自WBSC官網）

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Ｕ18世界青棒賽，中華隊睽違9年，第三度拿下世界冠軍頭銜，回想上一次奪冠已經是2010年在加拿大雷灣奪冠，當時陣中的王維中、郭俊麟等也都分別旅外，成為中華隊現在成棒隊主要戰力，而回顧這屆中華隊組訓過程，加上最後拿下冠軍奮戰不懈，這些小球員與教練團等的付出與努力，都令人感動。

讓我們來一一細數這些感人的時刻：

中華隊首戰面對強敵巴拿馬，面對擁有8位美職球員的球隊，台灣王牌陳柏毓主投6局失1分，加上何恆祐的安打建功，以4:1搶頭關。

U18世界盃棒球賽複賽5日上演台韓大戰，中華隊先發投手陳柏毓投6局僅失1分，飆7次三振，中華隊以7比2擊退韓國。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真108年9月5日

陳柏毓是前味全龍隊球員陳炳男之子，球速可達150公里以上，滑球、變速球等球種都有一定的水準，被大聯盟球探鎖定，未來性極高。

中華隊陳柏毓。（記者林柏年攝）

雖然第二戰以1:8輸給美國，不過中華隊保留實力，對抗黑馬西班牙，左投「龍捲風」林昱珉先發狂飆8次三振，余謙火球連發三振，讓中華隊以1分險勝。

U18世界盃棒球賽進行到複賽第2天，中華隊靠著先發投手林昱珉（前）主投6局，僅被敲2支安打無失分，加上7局上攻8分大局，終場以12比0提前7局擊退澳洲隊，確定闖進4強。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真108年9月6日

關鍵中日大戰，中華隊推出即將旅日的王彥程先發，賽前他就被球迷酸是「去觀光」的，結果王彥程5局僅失1分，不但再度投出身價，也幫中華隊守住勝果，羅暐捷雖然從捕手轉戰外野，仍打下致勝分，讓中華隊士氣為之大振。

中華隊「抗日英雄」王彥程2日在U18世界盃棒球賽預賽扛起對日本先發，表現亮眼，5局僅被敲2安，率隊連續兩年在青棒國際賽勝日。中央社記者謝靜雯釜山攝108年9月2日

即便對戰南非，中華隊仍不敢大意，火球男陳志杰封鎖對手，羅暐捷也再度帶動攻勢，中華隊以15:0大勝。

第一階段目標通過，中華隊在超級輪先遭遇地主韓國，陳柏毓再度發揮王牌本色，主投6局失1分，加上王順和的致勝安打拉開比數，潘文輝火球關門成功，挺進四強。

羅暐捷攻守俱佳幫助中華隊取勝

中華對澳洲輕鬆應戰，林昱珉再上幫助球隊以12:0提前扣倒澳洲，日本又輸給韓國，中華隊挺進冠軍戰。

2019年第29屆U18世界盃棒球賽複賽最後一場7日進行，中華隊羅暐捷（前）演出猛打賞，可惜終場仍以7比12不敵加拿大。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真108年9月7日

中華隊冠軍戰再度遇上強權美國，準備5連霸的美國，被周宗志總教練派出的「奇兵」余謙封鎖，他主投6.2局無失分，最快球速更高達149公里。

余謙在父親過世後，成為台東體中王牌，在這次比賽受到注目，還拿下MVP，可說是中華隊贏球最重要功臣。

U18世界盃棒球賽冠軍戰，中華隊先發投手余謙（圖）投6.2局飆7K、無失分，率隊以2比1擊敗美國隊，中華隊睽違9年再度奪冠，抱回隊史第3冠。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年9月8日

此外，隊長鄭宗哲沉穩的表現，加上四棒李灝宇最後對美國一戰帶傷上場，福將王順和的安打與守備美技都讓球迷難忘。

U18世界盃棒球賽預賽最後一天，中華隊先發投手陳志杰（圖）投4局無失分，飆出8次三振，中華隊以15比0提前在5局擊退南非，晉級複賽。中央社記者謝靜雯攝 108年9月3日

U18世界盃棒球賽，中華隊前後集訓約2個月，一步一步攀上「世界頂端」，8日冠軍戰以2比1擊敗美國、拿下隊史第3冠，球員開心衝上場歡呼之餘，壓力釋放、也激動流下眼淚。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年9月8日

這支賽前最不被看好的中華隊，不但打出台灣價值，也證明這座世界冠軍，實至名歸。

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