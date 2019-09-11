失眠是時下常見的現代病，熱狗的新歌〈失眠是一種病〉歌詞中「別再問我，到底為什麼，為什麼不睡覺」，有人好奇漫長的夜晚怎會睡不著，但熱狗說確實有一群人過著夜越深精神越好的生活，這也是當初想寫這首歌的原因，之所以取這個歌名就是好玩而已，就有點像是「翻玩」的概念，並邀來J. Sheon演唱副歌。

熱狗提及〈失眠是一種病〉原計畫副歌自己唱，但試完發現真的不適合唱歌，必須找位唱歌專業並有感覺的人，於是請來創作歌手J. Sheone完成副歌，MV拍攝當天，熱狗透露自己失眠最常做18禁的事，導演謝乾乾更附和：「我也跟狗哥做了類似的事情」，工作人員開玩笑的稱「手天使」導演，J.Sheon睡不著則選擇看Netflix或打電動，與熱狗呈現對比的失眠時光。

《廢物》專輯發行之後馬不停蹄的一路工作的熱狗，除了mv拍攝，唱片宣傳，《中國新說唱》的節目錄製之外，熱狗還開啟了「廢慾清」的小型演唱巡迴，第一階段跑了包含台北、高雄、武漢、成都、天津等8個城市，每一場都會找當地饒舌歌手見面吃飯，甚至當嘉賓 ，像是西安場的Cream D、Capper，天津場李棒棒，成都場是《中國新說唱》熱狗張震嶽戰隊的新秀來擔任嘉賓，兩人先合唱〈雙手插口袋〉。