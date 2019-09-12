偶像劇《網紅的瘋狂世界》題材全新，整劇充滿輕鬆歡樂，頗受到年輕族群們的喜愛，今（11）日特別舉辦網紅派對，演員項婕如、言明澔、卓毓彤、姚亦晴及直播主鄔又曦、張若凡等都出席，他們在活動中接受「瘋狂直播大考驗」，看他們在60秒內如何變成完美直播主，並接受60位網紅的評分，結果現場笑料百出，眾演員唯一感覺就是「網紅不好當」。

上週首播，一場項婕如拖著卓毓彤追公車的劇情，由於卓毓彤胸部雄偉，像水球般的彈跳，讓不少觀眾都睜大眼睛盯著看，當時PTT的討論度頓時爆增，言明澔就笑說當時同框的演員都是黑白的，因為觀眾就只看到她，卓毓彤表示拍這場戲後導演要她自己去看成果，結果當晚看首播看到自己時，喝下去的水都快噴出來，事後導演還搞笑地跟她說：「當時我還以為有地震。」她還稱說好在沒到生理期，要不然漲奶起來會痛到完全顧不得表情。

項婕如這次首當女一，播出後在PTT是零負評，讓她鬆了一口氣，項婕如表示其實她都會上PTT看鄉民們的反應，網友也都知道他有上線，看到評價後真是鬆了一口氣，她笑說其實在高中時就上過表特版，當時看到自己在上面也嚇了一跳，當時仍有粉絲一針見血直指她心中的痛說：「胸部太小不給推！」讓她哭笑不得。