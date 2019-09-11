台北市長柯文哲與國民黨市議員秦慧珠。
▲台北市長柯文哲與國民黨市議員秦慧珠。（圖／記者丁上程攝, 2019.9.11）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

台北市長柯文哲11日赴市議會進行施政報告，因為日前才領銜組織「台灣民眾黨」，藍綠議員關注焦點都在柯文哲2020動向以及公器黨用上。國民黨議員秦慧珠調出資料，指7月1日到8月27日，短短56天有多名市府官員請假，最多的甚至請到23天，更有16名一級局處長請假天數在15天以上，痛批市府唱空城。沒想到站在質詢台上的柯文哲僅平淡表示，「他們因為陪議員出國訪問，民政委員會出國訪問12天，剛剛那些都是民政委員會」反而狠狠打臉秦慧珠。

秦慧珠一到質詢時間，就拿起手邊文件唸不停。直指在休會期間，北市府各局處首長請假天數多得不像話。更一一列舉請假第五多的是法務局長袁秀慧，請假18天；文化局長蔡宗雄請假18天；市政顧問周瑜修請假18天；地政局長張治祥請假17天；兵役局長傅永茂請假16天；副市長鄧家基請假16天；自來水處處長陳錦祥請假16天；副秘書長李得全請假15天、陳志銘請假15天、薛春銘請假15天；社會局陳雪惠請假15天；徐世勳請假15天。

結果沒想到站在質詢台上的柯文哲，在經過與幕僚的交頭接耳後，隨即回擊秦慧珠，表示「妳列舉的這幾個官員，都是民政委員會相關的局處」並繼續說道，「民政委員會在議會休會期間出國訪問十二天，這些局處首長是為了陪議員出國。」狠狠打臉秦慧珠，也讓她不得不直接轉換話題，一度引發議場內不少笑聲。

相關文章

台北市長柯文哲接受市議會質詢。

北市多處「中國製監視器」爆資安疑慮　柯文哲一問三不知

台北市長柯文哲、民進黨市議員王世堅、鴻海集團創辦人郭台銘。

影／酸郭台銘柯文哲炒冷飯　王世堅：飯熱了再熱就變餿水

郭台銘, 柯文哲

巷仔內／郭台銘獨立參選幾成定局　中間選民是關鍵

更多文章

台北市長柯文哲接受市議會質詢。

北市多處「中國製監視器」爆資安疑慮　柯文哲一問三不知

台北市長柯文哲、民進黨市議員王世堅、鴻海集團創辦人郭台銘。

影／酸郭台銘柯文哲炒冷飯　王世堅：飯熱了再熱就變餿水

民進黨新潮流議員李建昌，針對國民黨市議員羅智強及徐巧芯挺前總統馬英九的貼文進行砲轟。

「韓國瑜、吳敦義才是國民黨敵人」　藍綠議員議場爆口角