台北市長柯文哲11日赴市議會進行施政報告，因為日前才領銜組織「台灣民眾黨」，藍綠議員關注焦點都在柯文哲2020動向以及公器黨用上。國民黨議員秦慧珠調出資料，指7月1日到8月27日，短短56天有多名市府官員請假，最多的甚至請到23天，更有16名一級局處長請假天數在15天以上，痛批市府唱空城。沒想到站在質詢台上的柯文哲僅平淡表示，「他們因為陪議員出國訪問，民政委員會出國訪問12天，剛剛那些都是民政委員會」反而狠狠打臉秦慧珠。

秦慧珠一到質詢時間，就拿起手邊文件唸不停。直指在休會期間，北市府各局處首長請假天數多得不像話。更一一列舉請假第五多的是法務局長袁秀慧，請假18天；文化局長蔡宗雄請假18天；市政顧問周瑜修請假18天；地政局長張治祥請假17天；兵役局長傅永茂請假16天；副市長鄧家基請假16天；自來水處處長陳錦祥請假16天；副秘書長李得全請假15天、陳志銘請假15天、薛春銘請假15天；社會局陳雪惠請假15天；徐世勳請假15天。

結果沒想到站在質詢台上的柯文哲，在經過與幕僚的交頭接耳後，隨即回擊秦慧珠，表示「妳列舉的這幾個官員，都是民政委員會相關的局處」並繼續說道，「民政委員會在議會休會期間出國訪問十二天，這些局處首長是為了陪議員出國。」狠狠打臉秦慧珠，也讓她不得不直接轉換話題，一度引發議場內不少笑聲。