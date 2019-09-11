連鎖美式炸雞店「胖老爹」曾經紅遍全台，想吃都要電話預訂或現場排隊，等上至少半小時的時間才能吃到，不過，近來有網友卻在 PTT 透露，現在路過胖老爹感覺都小貓兩三隻，似乎已經有點退燒，他並好奇問及「胖老爹什麼時候過氣了？」引發眾人熱論。

原 PO 在 PTT 八卦版中表示，胖老爹開幕時至少要排 2、3 個小時，但現在路過連等餐的人都沒幾個，他並不解地詢問大家「曾經紅透半邊天的胖老爹什麼時候過氣了？有沒有卦？」

問題曝光，隨即掀起熱論，大家紛紛留言「超過兩塊真的會膩…」「覺得好吃，可是體積有點小」、「被故意等單，就完全沒興趣」、「其實我覺得 KLG 比較好吃」、「拿坡里屌打」、「數量一多就不稀奇，沒有飢餓行銷手法。不用排隊的，吃起來就不特別了。」

另還有不少網友一致認為，壓倒胖老爹的最後一根稻草是「價錢」，直指「以前是贏在便宜啊，現在貴的要死，不如吃肯德基配蛋塔」、「漲價那個月。漲價是那最後一根稻草」、「根本當顧客盤仔」、「份量是其他家的 1/2 重，店面是其他家的 1/5 大，但賣的可沒比較便宜」、「價格有點高」。

不過也有人反駁「現在還是很多人吃好嗎？」「我吃胖老爹可以吃四塊，其它只能兩塊」、「到處開店當然不用等啦！」（編輯：許苡晴）