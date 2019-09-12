▲自己的老婆如果「紅杏出牆」，就會令人難以忍受了，更別說竟然是去「賣淫」。（圖／翻攝自外媒）
▲自己的老婆如果「紅杏出牆」，就會令人難以忍受了，更別說竟然是去「賣淫」。（圖／翻攝自外媒）

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自己的老婆如果「紅杏出牆」，就會令人難以忍受了，更別說竟然是去「賣淫」。近日在國外就是發生了這麼令人「瞠目結舌」的事情，一名超正的辣媽女律師竟然在賣淫，甚至將這件事情告訴自己的老公，正當眾人都以為這段感情鐵定完蛋時，沒想到她老公完全不介意，更能體諒他老婆這樣做的「背後原因」。


▲美國女律師希爾斯（ Katherine Sears ）。（圖／翻攝自外媒）

根據外媒報導，一位美國女律師希爾斯（ Katherine Sears ）在三年前開始賣淫，同時她更是一位已婚於有孩子的母親，希爾斯表示自己一天做多接過 15 位客人，在客人越多的時候，一周甚至能夠賺進 171 萬新台幣，希爾斯非常享受性愛的過程，或許對社會大眾來說，律師是一個高收入和高級的工作，希爾斯也說「我之所以這樣做的原因並不是因為錢，我真正想做的是推動賣淫合法化，我認為大眾不該用貶低的眼光去看待這些人」。因此她毫不避諱的將這件事告訴自己的老公，老公也沒有責怪她，更能體諒她這個「正義的用意」。


▲希爾斯毫不避諱的將這件事告訴自己的老公，老公也沒有責怪她，更能體諒她這個「正義的用意」。（圖／翻攝自外媒）

網友看完後紛紛留言表示「這個丈夫心胸好寬大啊，但是的確不該歧視這些女性！」、「也太誇張，外國人的價值觀太神奇了」、「不反對賣淫合法化，只要是自願無話可說」、「這個老公心真的很寬啊，老婆真的很漂亮呢」、「少來，賣淫本來就是交易不然還是什麼」、「丈夫不說話是因為這個活動一旦合法化，他也可以去上別人」。（編輯：王柏文）

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