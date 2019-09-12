洛杉磯湖人上賽季因為主將的傷病問題，而錯失了打季後賽的機會。新賽季他們擁有LeBron James和Anthony Davis兩大球星，不過保持健康將會是他們的第一目標，主帥Frank Vogel表示，球隊將會採用適當的輪休制度，來讓他們兩人好好休息。

在馬刺總教練Gregg Popovich使用輪休來延長「GDP」三人的職業生涯，並且取得非凡的成功後，聯盟各隊也紛紛效法，用跳過例行賽某些比賽的方式，來保護自家球星的健康，外界也對於「疲勞管理(Load Management)」這一詞越來越熟悉。

而在於芝加哥舉行的總教練年度會議上，Vogel在接受NBA官網記者Steve Aschburner的採訪時，也談及此事，「現在所有人都會使用它，我並不確定我們的球員將會進行何種程度的疲勞管理，但毫無疑問，這是當今聯盟潮流的一部分。」

而關於Davis不想打五號位一事，Vogel也做出了回應，他選擇力挺自家球星，「這兩個位置他都能夠勝任，但我認為在球隊進入季後賽後，在去想這些事情才是明智的。在82場漫長的例行賽階段，讓他與另一位中鋒搭檔或許是更好的選擇。」

「他(Davis)當然會在例行賽中出任五號位，但我們想要確保一切安排都著眼於最終目標，我們希望他能夠以最正確的方式進入季後賽。」Vogel最後這麼說道。