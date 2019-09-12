國民黨榮譽主席連戰發起刊登「團結、奮鬥、救中華民國」勸退郭台銘參選廣告。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
國民黨榮譽主席連戰發起刊登「團結、奮鬥、救中華民國」勸退郭台銘參選廣告。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

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12日各報頭版幾乎都刊登「團結、奮鬥、救中華民國」勸退郭台銘參選2020的廣告，國民黨證實，這廣告由前主席連戰主動發起，獲得吳敦義主席、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等前任主席，以及多名工商界、軍方領袖的熱烈響應，國民黨呼籲所有熱愛中華民國、忠於中國國民黨的黨員同志一心一德，全力支持黨提名總統參選人韓國瑜。

國民黨榮譽主席連戰。( 圖 / 翻攝行政院官網 )

這篇廣告內容指出，明年一月十一日的總統與立法委員選舉，是決定中華民國命運、台灣前途與人民未來的關鍵選舉。我們不能輕忽，不能漠視，更不可袖手旁觀。所有熱愛中華民國、守護台灣、關心子孫的同胞們，都必須團結起來，展現力量，撥亂反正，扭轉乾坤。

聲明也強調，中國國民黨經由民主初選機制，已產生總統候選人。政黨的可貴，就是在於親愛精誠、群策群力、眾志成城，才能贏得選戰。對於當前韓國瑜與郭台銘兩位同志，切盼能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心的合作：「『進一步』放棄意氣，相互獻策」、「『退一步』反省折衷，彼此協調」、「『讓一步』海闊天空，取得共識」、「『跨一步』集中全力，爭取勝利」。

最後，聲明呼籲，若重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。希望全黨全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半，中華民國才可重建光明，兩岸重拾和平，台灣重返安定，才是國家之幸！台灣之幸！人民之幸！

國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義10日出席台北市大直「里長服務促進會授證典禮」。(圖/記者林柏年攝)
國民黨總統參選人韓國瑜。(圖/記者林柏年攝)

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