2020總統大選結果揭曉，韓國瑜無緣進入總統府。但在選戰過程中，其以大膽表演風格搶走所有目光，藍綠支持者都不得不承認，看韓國瑜講話比蔡英文有趣得多，但究竟什麼原因，讓韓國瑜雖擁有高曝光度、高網路聲量，卻無法替他的選情正面加分？

過去QuickseeK的選舉觀察，網路大數據與傳統民調通常走勢相符，候選人聲量高，支持度也會隨之走強，但2020大選的大數據顯示，韓國瑜網路聲量雖始終維持優勢，卻是「量大質不佳」，都靠負面聲量支撐，因此民調差距越拉越大，韓國瑜的高聲量表現反而種下敗選的種子。

細觀韓國瑜在網路上被討論的議題，話題主要可以分成三種類型，第一是韓國瑜用公開嗆媒體、呼籲民調蓋牌等非傳統操作手法，以及提出故宮全部展、高山升旗台等爭議性政見，想討好特定選民，頗有美國總統川普風格，但韓恐怕是畫虎不成反類犬，引起爭議但是訴諸的群眾不明難有共鳴。第二，韓國瑜在選戰過程中，諸多政治不正確發言，諸如「看女生小腿」，或「鳳凰變成雞」等性別歧視、職業歧視的失言風波，傷及自己，被媒體修理，自己失言要負一定的責任。

第三，是韓國瑜黑歷史與豬隊友帶來的傷害，包括韓國瑜財產公報揭露，讓他被認為是「假庶民」、選戰尾聲被媒體猛打的新莊王小姐事件、國民黨不分區提名吳斯懷讓韓國瑜甩不開親中相關標籤，而高雄的We care罷韓大遊行雖然有助於凝結藍營基本盤，但大選的結果高雄讓韓少了近30萬票，可見這樣的傷害有多沈重。

而蔡英文在網路上被討論的幾大主題，發現蔡的負面事件切割得宜，年中爆發的私煙案，近來已經很少人討論，博士學位事件，雖然仍占據網路不少版面，但已淪為「信者恆信、不信者恆不信」，無法撼動對蔡英文的支持度。

立法院三讀反滲透法後，緊接著又發生發言人林靜儀「叛國說」失言事件，但競辦即時止血，切割林靜儀、重申蔡英文的兩岸論述，因此爭議未撼動偏綠基本盤，基進黨事發後立刻表態支持林靜儀，某種程度反映此事反而鞏固了深綠的選票。

此外，蔡英文在網路上的部分討論主題，甚至是對其選情有所幫助，例如香港問題、波特王事件等，都為主打「護國保台」主權牌的民進黨成功加分；而選前突發的黑鷹直升機事，政府處理明快，後續許多撫慰人心的安排如台北賓館致哀、替沈一鳴完成未竟任務等，都正面顯示其對國軍的重視。而吳敦義批蔡是「衰尾查某」，為國民黨歧視女性再添柴火，討厭「老藍男」情緒被加強，蔡也受益。

韓國瑜在整場選戰空有聲量，事實上沒有在空戰突圍，黯然返回高雄市政府，還要面對接下來的罷韓運動，網路上已經開始傳出「遷戶籍」到高雄的動員。國民黨再次敗給了網路作戰靈活的民進黨，全黨上下與韓陣營都都必須認真思考，如何面對網路世界快速且靈活的議題操作方式，勢必改變「擁抱鐵票」的策略，否則難保韓國瑜不會「丟了總統，又被光復高雄」。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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