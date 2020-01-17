台灣捷運是許多通勤族使用的大眾交通工具之一，不少乘客為「趕時間」選擇在手扶梯上靠左行走，但事實上真的有比較省時間嗎？YouTuber「健身茶葉蛋」到號稱北捷中，擁有最長手扶梯的忠孝復興站做實測。

「右站左行」是早期捷運宣導口語，讓現今台灣人已養成的「右側站立、左側通行」的習慣，但台灣早已在2008年就將宣導口語改成「緊握扶手、站穩踏階」，但長期培養下來的「禮讓文化」卻難以根除。

根據北捷統計指出，2016年～2019年來，每年約有200人在捷運手扶梯上受傷，導致受傷的前五大原因分別是「在手扶梯上行走」、「未站穩踏階」、「受他人影響受傷」、「靠扶梯內側板」、「自身未留意」。

影片中也引用台北市議員呱吉先前質詢內容，呱吉表示目前香港禁止在手扶梯上行走，以避免造成危險；日本電梯協會也鼓勵行人不要在手扶梯上行走，倫敦更是有研究指出，如果行人都在手扶梯上，不做任何移動動作，運輸效率可以提升 27 %。

「健身茶葉蛋」實際到北捷，在號稱擁有最長手扶梯的忠孝復興站，實際測試在49公尺長的手扶梯上，在人流不多的情況下，靠右站立和靠左行走的時間，兩者僅僅只差了三十秒。影片最後他們呼籲，在趕時間的同時，大家卻常常忽略了最重要的「安全第一」：

「時間就是金錢，但是沒有了安全，再多的時間、再多的金錢也沒有用」，他們建議若趕時間還是早點出門或選擇走樓梯為佳。

影片釋出後也引來不少網友回應：「這種壞習慣已經根深蒂固了，很難改掉」、「之前站左邊就被嗆惹」、「真的應該加強多宣導，站過多次左邊都遭白眼」、「應該發起手扶梯站立不行的運動了」。（影音編輯：謝美伶）