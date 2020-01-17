第17季SBL超級籃球聯賽桃園巨蛋賽事進入到最後一周賽程，17日首場比賽由台灣銀行出戰裕隆納智捷，上半場結束台銀仍以33:36落後3分，下半場除了本身防守頻頻造成轉換快攻外，李維哲及瓊斯(Matt Jones)分別在第三節及第四節挺身而出，第4節瓊斯更是單節摘下14分，最後台銀以92:88擊退裕隆，為本週3連戰開出紅盤，勝率也回到5成。

上半場兩隊打的膠著，裕隆僅以36:33領先台銀1分，台銀以瓊斯7分8籃板最佳，但團隊三分球命中率不佳，11投僅1中；裕隆則是基恩(Marcus Keene)18分6籃板最佳，可是卻發生高達了13次失誤，全場失誤高達23次，對此裕隆李啟億教練表示，「對方防守造成我們很多失誤，自己的失誤會是濫投就被打反快攻，加上自己防守沒做好，變成讓台銀打出他們喜歡的球風，節奏一直被帶著走。」

易籃之後的下半場，第3節開場3分鐘左右，米歇爾一次犯規後，因為抱怨裁判尺度，疑似出現類似髒話的字眼，被多吹了一次技術犯規，因而犯滿退場，隨後板凳的教練團也再被吹了一個技術犯規，原以為台銀失去禁區支柱米歇爾會讓戰況一面倒，結果卻不盡然，李維哲在第3節跳出來單節獨拿9分，幫助台銀在第3節結束將比數反超為63:61。

進入到決勝第4節，開場的1分半鐘台銀打出7:3攻勢，將分差拉大成6分，裕隆也被迫喊暫停，暫停回來後靠著賽勒(Garret Siler)、林宜輝等人的發揮，將分差追回一球之差，雙方進入拉鋸；比賽關鍵出現在最後1分鐘，台銀瓊斯先是遭犯規罰進追平兩罰，緊接著終場前35秒出手落空自己搶到進攻籃板擺進超前2分，台銀將比數超前為88:86，隨後呂政儒3分球出手落空，裕隆季初犯規戰術，台銀則是在最後26秒，瓊斯及陳昱瑞穩穩把握了4罰穩住戰局，終場台銀以92:88拿下本週3連戰首勝，勝率回到5成。

談到近兩周罰球命中率回溫，今天也有近8成，陳國維教練表示：「近期練球持續有給予他們些罰球壓力的情境，近期也因應鋒線投籃狀況不好，這兩週讓定點投籃的練球比例增加。」教練團也是積極針對訓練內容做修正。

獲勝的台銀以瓊斯27分14籃板3助攻5抄截最佳，李維哲13分4助攻，吳祐任也有11分進帳。

裕隆以基恩27分12籃板5助攻3抄截最佳，呂政儒13分5籃板4助攻，賽勒11分18籃板，林宜輝也挹注了11分，雙洋將方面合計發生了9次失誤(基恩5次、賽勒4次)，是裕隆隊落敗很大的關鍵。