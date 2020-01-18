「第15屆KKBOX風雲榜」於今（18）日晚在台北小巨蛋登場， 演出陣容包含 鄧紫棋、吳青峰、高爾宣、Karencici、Julia 吳卓源、A-Lin、Ava Max、八三夭、玖壹壹、謝和弦、Yellow Claw、呂士軒、楊丞琳、周興哲、頑童MJ116等。

Julia 吳卓源先是風雲榜上半場搶先登場，坐在沙發上帶來新歌〈全世界的朋友都讓我失望〉；下半場她再度登台時，則是與荷蘭DJ Yellow Claw、呂士軒帶來精彩的合作舞台，先是表演了〈Take Me Back〉、〈保持帥哥〉、〈走到飛〉、〈Laser gun〉。

表演完後，吳卓源下台接受訪問時提到在第二part表演的時候比第一part輕鬆許多，「第一part的歌太難過了，就不能很開心的唱。」而今天是帶病上陣，之前還一度因為感冒吐了，對此她透露，「差不多好了，醫生看著我給我一堆藥吃。」為了能夠在今天順利表演，她養足聲音，連練唱都不敢，只能默背歌詞。

首度站上小巨蛋舞台的呂士軒，坦言沒有想像中恐怖，被問到會不會緊張，他笑回：「我上去就很專心，因為我太容易分心了，比如看到台下的人，我就會想他跟我朋友長得很像。」一語讓人失笑，而對於今天的表演，他信心十足了給了自己80分的評價，好友吳卓源聽聞後自曝，其實看到呂士軒在台上時，心中有滿滿的感動，說完兩人互相給了對方擁抱。