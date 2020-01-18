致力於關懷社會弱勢族群的國際獅子會300D1區北英獅子會，長期關懷捐贈低收入戶或家境清寒國中小優秀學生﹔18日在北港區社會福利服務中心舉辦「換我寵愛你-親子感恩」活動，邀請孩子讓家長寫下最想要的禮物心願卡，贈送心願禮物及春節祝福紅包。

300-D1區總監張秀華說，長期關心弱勢族群的國際獅子會300-D1區，早年即成立關懷飢餓暨為兒童服務委員會，以各種方式幫助低收入戶、單親家庭，或家境清寒且認真向學的國中、國小優秀學生，資助他們順利完成學業，讓他們感受社會關懷，希望他們未來也能貢獻所學且回饋社會。

北英獅子會會長曹旆宸表示，在前任會長鐘裘玟號召獅友及親朋好友捐贈愛心關懷車，關懷失親兒少及失親家庭。今年秉持著國際獅子會300D1區以「好」為元素的理念，發起「換我寵愛你-親子感恩」活動，結合北港區社會福利服務中心、雲林縣家園關懷協會、台南市普光慈善協會、德明牙醫診所林德明醫師、口湖順生藥局藥師洪肇順點亮失親孩童夢想，期盼各界攜手握愛送溫暖。

台北市失親兒福利基金會董事長黃寶慧表示，透過手工創意引導孩子省思，以了解照顧者為其辛苦的付出，啟發孩子孝順的心，培養學習感恩，也肯定與勉勵不同形象之家長，在家庭中發揮的親職角色與功能。感謝國際獅子會300D1區北英獅子會舉辦「換我寵愛你-親子感恩」活動，及北英獅子會獅姐吳靜盈帶領芳香療癒自我照顧團隊，教導孩子舒緩精油頭部療癒，幫助親子產生溫馨互動，增加親職溝通與表達機會。