中天《來去CHECK IN》主持人郭彥均與巴鈺前進號稱美食寶藏之地的南投，挖掘在地必吃的高CP美食，「郭巴二人組」首站來到媲美飯店Buffet等級的平價吃到飽火鍋，看著巴鈺大啖天使紅蝦的模樣，讓郭彥均忍不住提問：「妳跟老公誰剝蝦啊？」巴鈺嬌羞回應：「老公會用嘴巴剝給我吃，他還有很多你不知道的技能呢。」郭彥均笑回：「你老公舌功很強耶！」

飽餐一頓後，二人挑選了位在南投市區的「城堡」入住，郭彥均說：「不用出國也不用跑到清境，這裡就能住到歐洲宮廷酒店，重要的是窗外的景色，一看出去就是整個市區的夜景。」半信半疑的巴鈺趕緊將房門推開，沒想到映入眼簾的竟然是華麗的水晶吊燈，巴鈺驚訝表示：「這是把博物館變成飯店嗎？從大廳一路走來，不是挑高5米8，就是走廊佈滿名畫，每個房間都有水晶燈耶！」除此之外，還有歐美家居必備的壁爐與高腳床，巴鈺開玩笑地說：「床比較高，對上下床是好的，這樣落差比較不會太大，對心血管也好，尤其現在是長照2.0的時代，彥均哥我覺得你我都需要，因為我們都老了。」

隨後郭巴二人組抵達雞舍，體驗古法煉製滴雞精的秘訣，反覆將雞骨頭搗碎，讓骨髓隨著肉汁留下，形成高營養價值的滴雞精，不過這裡喝滴雞精的方式相當特別，業者解釋：「我們這裏有一個特別的吃法，就是把生蛋加進滴雞精裡，不僅口感升級，還有潤喉、養生的功效。」此話一出，讓郭彥均與巴鈺爭相打包想帶回台北。不過來這裡可不只有滴雞精可以喝，全雞料理吃到飽，讓郭彥均讚不絕口說：「這裡每道料理光用看的就令人食指大動，我從出生就想吃了，他們的雞腳還被叫做『打架雞腳』，有太多人為了搶吃打架啦！」