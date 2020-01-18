前不久有日本傳媒爆料指稱，7月東京奧運會揭幕之前，日本警方為了查緝毒品，將有大案要爆發，據悉，是一位已經離隊的人氣女團偶像成員X小姐，他們現在正在對她做嚴密的調查，甚至連這位女星的剪影都PO出來了，網友對此剪影猜測，應該是31歲的早安少女組前成員加護亞依。

其實也難怪大家會這麼懷疑，因為報導點出，這位X小姐是女團前成員，年過30歲，曾入圍《紅白歌唱大賽》，效力女團時是非多多，離隊後又有不少男女關係糾纏不清，這跟目前已婚育有二個小孩，多年來經歷自殺不遂、奉子成婚、家暴、離婚等事情的加護亞依，十分相似。

不過，加護亞依隨即在推特作出澄清，否認自己吸毒，她表示：「有報導內容竟暗示與我有關，連我自己都嚇了一跳。各位，那個不是我！我與毒品完全無關！」只可惜謠言仍然止不住。

警方會有這項緝毒行動，都是因為去年日本藝能界被吸毒藝人搞得烏煙瘴氣，連傑尼斯的KAT-TUN前成員田口淳之介、女星澤尻英龍華等，都捲入毒品案被捕，因此決定在7月東京奧運會揭幕之前，大掃蕩演藝圈此項歪風。

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