『國際口足畫家林宥辰個展』即日起至2月2日北港文化中心展出，展出書法、水墨畫、工筆畫及油畫等作品，今（18）日舉辦開幕茶會，各界藝文愛好者都前來參觀，感受林宥辰在困境中勇敢追逐夢想的生命故事。畫家林宥辰在茶會中現場以口作畫，精準的筆觸與畫工博得滿堂喝采。

雲林縣府參議黃玉霜表示，人生的境遇，猶如彩繪畫布，幻化得著力於上，悠悠洋洋無法探知邊涯，也未能預知其窮盡，本次展覽者─林宥辰，為雲林農家子弟，1991年夏在一次工安意外中身受重傷，讓他沒了雙手，同時也失去了聽覺。但有道是「上帝關了一扇窗，必會再開另一扇門」，因為這場意外，也讓林宥辰開啟藝術創作的道路。

林宥辰說失去聽力、失去雙手，無法擦拭眼淚，乾脆不再掉淚，綻放笑容，笑看人生未知的劇本，1995年開始接觸書法與繪畫，由於失去雙手與聽力，必須讓他比平常人更用心去體會與練習，每當遇到挫折時，身旁的老師、朋友總是會適時的拉他一把，不斷勇於接受挑戰，將黑白人生轉化成彩色。

林宥辰歷經多次個展、數十次聯展，作品也在中國、日本、台灣獲得了獎項，更在VDMFK 50週年繪畫比賽獲得入選，另外也由台北口足畫藝協會出版「一萬一千伏特的火花一林宥辰的生命故事」一書，用十多年的時間，體悟以平常心面對人生起伏，分享他的生命故事。