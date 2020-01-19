2020 台灣總統大選落幕，而國民黨候選人、高雄市長韓國瑜就曾在選前接受網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》專訪，於當時引起一陣話題。不過卻有網友指出，當日訪問博恩的砲火與之前相比太弱，針對這樣的批評，博恩也首度回應了。

2020 台灣總統大選前，國民黨候選人、高雄市長韓國瑜就曾接受網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》專訪，其中與主持人博恩間的交談，也瞬間變成網路熱搜話題。然而，網路上不少人都指出，博恩在此次訪談與先前採訪其他人的砲火相差甚遠，針對這樣的質疑，博恩也首度曝光真實心聲。

博恩表示，他自己曾經看過一篇網友的評論文章，對方坦言全部看過博恩的訪談片段，他指出博恩平常膽小到不行，但若將韓國瑜與其他人的訪問做比較，可以知道博恩「火力已經開到 120% 了」。另外，博恩也針對批評反駁，直言「我以前哪會一個問題會連說三次的啊！拜託」。

博恩也坦言，他知道如果自己放水的話，一定會讓觀眾感到不開心，所以他已經做出自己認為的全力攻擊。而韓國瑜的部分，他則是能選擇以柔軟身段回應，也能像辯論會一樣硬起來回答，最後，博恩也無奈感嘆「我已經盡力了」。

回應曝光後，也引來許多網友討論，粉絲們也都紛紛讚嘆留言，表示「最後那個盡力了，真的是辛苦你了」、「我覺得火力已經很強了，我都捏一把冷汗」、「真的～我也要替博恩說話，他對韓國瑜的問話真的是有史以來最嗆的一次了」、「看的出來你們盡力了」。（編輯：陳雅雲）