女星游詩璟最近趁拍戲空檔做了二件事，一個是經營個人頻道，當起youtuber，拍攝、剪輯、上架一手包。另一個就是因拍戲鮮少出國，連日本都沒去過的游詩璟，終於體驗了一次說走就走的新加坡瘋狂之旅。

最近，游詩璟拍的八點檔暫告一段落，一面嘗試其他有別八點檔的演出機會，一面也專注的經營自己當youtuber。游詩璟說，過去自己是個連電腦都沒有的人，為了學習剪輯，她先花八萬元買了電腦，再自己從「小影」開始研究起剪輯、音效等等，這一碰完全停不下來，最高紀錄一剪就剪到一天一夜，九個小時沒離開電腦前，導致她大過敏，免疫力失調到看醫生。

不過，處女座的本性要做就做到好的她，還真被她研究出各種剪輯，並完成她自創頻道「Joyce94游詩璟」於日前推出，首推瘋狂新加坡之旅，記錄自己從臨時起意去新加坡過耶誕，再臨時起意，續留到新加坡跨年，沒計畫的行程大大挑戰自己安定的個性。

游詩璟說，自己出道以來，幾乎都在拍戲，這幾年才開始出國旅遊，朋友聽到她至今連日本都沒去過，韓國也是去年跟著節目去錄影才經歷，都覺得她是現代「出國俗」。這次為了新加坡瘋狂之旅，平常鮮少化妝的她，還特地每天化好妝，弄美美的出門，期待新加坡豔遇，結果從耶誕節等到跨年，一個豔遇都沒有，同行閨密都已經豔遇兩次，讓她直呼太丟臉，大笑說:「可能我不合當地口味吧？」