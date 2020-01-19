新北環狀線已獲交通部准予營運，今（19）日每日上午十點至下午四點起開放持電子票證的民眾免費試乘；新北市長侯友宜今前往板橋站視察新北環狀線試乘首日運行狀況，他說從頭前庄站到板橋，車程原本39分鐘縮短成5分鐘，票價從40元變20元，相當便民。

試乘首日有媒體反映列車開關門時間太短，對此新北捷運局長李政安說明，環狀線與文湖線同屬無人駕駛系統，全線各站列車之開關門時間，皆配合停靠站時間程式化設定，板橋站停靠站時間40秒，其餘車站則在25秒至35秒間，車門自動關閉時，民眾如果強行出車廂，車門碰到後會自動彈開，試乘初期站內人員會加強宣導，以維護搭乘安全。

免費試乘期間列車班距，比照實際營運模式，在離峰時段約8分鐘1班車，並將視人潮狀況機動加發列車，持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段之旅程免費，其餘里程維持現行收費方式，另外使用單程票者，因系統無法售出0元票，故無法執行免費優惠措施，仍依核定票價收費。

侯友宜說明，在台北捷運2月上路的常客優惠方案實施後，於環狀線免費試乘期間，若搭乘捷運之扣款金額大於零，可累計搭乘次數及金額，若扣款金額為零，則不計搭乘次數及金額；同時免費試乘期間，在1小時內完成由捷運轉乘公車者，享有轉乘優惠，但如果是搭乘公車轉乘捷運的旅客，若搭乘捷運票價為0元者(即搭乘路徑全程在環狀線內)，則因扣款已是0元，無轉乘優惠。

新北環狀線串聯多條捷運路網，除了正在興建的捷運路線，現有6座車站可以轉乘其他路線，大坪林站可以轉搭松山新店線，景安站、頭前庄站可以轉搭中和新蘆線，新北產業園區站可以轉乘機場捷運，板橋站和新埔民生站則是能透過站外轉乘的方式，轉搭板南線。提醒站外轉乘時，持單程票的旅客需使用「黃色轉乘閘門」出站，持電子票證旅客，可於任一閘門出站，兩者在20分鐘內轉乘，視同相同車站轉乘合併計算里程；另外，因為環狀線列車車廂空間較高運量系統小，為了避免自行車影響無障礙空間與一般旅客動線，故未開放自行車上環狀線列車。