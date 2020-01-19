存到 100 萬元被許多人視為里程碑，一名懷有 8 個月身孕的 26 歲準媽咪在 Dcard 分享達成存到 100 萬的成就！她從大學畢業就出社會，猶記得當時工作壓力大，「每天都躲廁所偷哭，哭完又是一條好漢，打起精神繼續做」。

如今她在服務業、日商公司，由於新進人員都很快就離職，她才 26 歲就已經熬成老鳥，公司的福利、休假制度等待遇都不錯，剛入職月薪就有 45K 至 50 K ，還遇到會鼓勵她的好主管。如今她不只戶頭存款達到 100 萬，這數字還不包括每年固定的儲蓄險及其他投資的資產。

網友們相當好奇其中的存錢秘訣，女孩也特別回文表示，她每個月的支出一個月會給媽媽 5,000 元孝親費，目前沒有學貸和房貸壓力，住在婆家中，和丈夫努力一起存錢買房。至於女孩的「奢侈品」花費，「愛買衣服跟錶而已，衣服一件 300 到 400 」，目前擁有兩隻錶，價格都是在 1.5 萬到 2 萬左右，蜜月還去了馬爾地夫，「對於物質沒什麼慾望是真的，不會看到什麼都想要」。

很多網友指出，等到寶寶出生，恐怕就會花掉積蓄，女孩則正面看待，會跟老公一起努力，「我們兩個都是屬於很認真的人，老公 27歲靠自己、有自己的事業，不是說找個有錢的老公，我們是一起努力的，老公工作時間不一定，我們也犧牲很多，沒有什麼東西會從天上掉下來」。（編輯：林奐妤）