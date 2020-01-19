農曆新年將屆，是家家團圓圍爐的日子，為讓孩童慶祝農曆新年的到來，國軍退除役官兵輔導委員會彰化縣榮服處結合民間社團辦理送愛到府服務，希望藉此傳達輔導會與榮服處溫暖關懷心意。

春節腳步逼近，對大部分的孩童而言是一個充滿歡樂與期待的日子，但彰化縣境內卻有一群孩子，頂著三餐未能溫飽的環境，仍努力幫忙家中分擔家計，改善生活困境，家長沒有多餘的能力與時間幫小孩子們採購衣物添新裝。

陸軍第一士官學校領導士官班校友協會理事長藍河山及秘書長許桐謀有感於此，經由彰化縣榮服處職員工辛苡甄小姐牽線表示想要協助弱勢榮民子女生活補助，並即日起展開關懷弱勢子女送愛到府服務，範圍涵括彰化、芬園、員林、二水、二林、鹿港及埔心等地區，希望帶給小朋友充滿歡樂的春節氣氛。

彰化縣榮服處副處長陳介生及總幹事丁原魯，親自陪同校友協會姚約翰、王瑞麟、黃志程、盧清山理監事等一行人，逐一到府訪視轄區內共20名向學子女並發放每人一千元獎學金，本次主要關懷對象為弱勢、單親、低(中低)收入等榮民子女，透過社會各界善心人士凝聚的愛心與關懷，轉化為每一份助學基金，期盼小朋友持續奮發向上，努力念書之外，未來亦能將這份關懷回饋社會。

處長楊雨榮表示，本次送愛關懷活動，特別要感謝陸軍第一士官學校領導士官班校友協會所有善心會員慷慨解囊，期盼能藉由公益活動達到拋磚引玉的效果，讓弱勢榮民子女能得到更多善心團體的支持。