春節即將到來，又是各地年菜大展身手的時候，由台灣新住民發展與交流協會等位舉辦的第四屆卦山神廚比賽，今（19）日在彰化縣花壇社區發展協會舉行，共有來自30組新住民展現廚藝，當場完成一道道令人垂涎三尺的美食，有的新住民還穿著家鄉服飾，瀰漫著濃濃的異國風味。

主辦單位台灣新住民發展與交流協會是由新住民立委林麗蟬創立，並舉辦由新住民參加的卦山神廚大賽，邀請包括東南亞、大陸等新住民一起切磋廚藝，此次共有來自南投及嘉義的新住民、新住民第二代，共30組報名。

此次活動特色之一，討論度最高的料理莫過於「虻酥酥」，許多民眾看了嘖嘖稱奇，此道蟲蟲料理是由來自大陸廣東的新移民施珊所做。施珊表示，此道料理是由黑水虻幼蟲泡過米酒之後油炸，再將油瀝乾，再搭配美乃滋吃，外觀雖然嚇人，但保證美味與營養。

活動也特別邀請穆台灣穆斯林友善環境發展協會理事長鄭順福與西湖渡假村的行政主廚林昌奇，帶來穆斯林的清真認證特色美食展示與介紹，讓現場民眾用“吃”來更認識穆斯林的文化。

新移民發展與交流協會理事長梁金妮表示，此次活動已經連續舉辦四年，提供新移民姊妹表現的舞台，用在地食材展現各國家鄉的料理文化。並透過活動，讓更多人認識因有新移民而豐富台灣飲食文化，也展現台灣的包容與多元。

首任新移民立法委員林麗蟬表示，今年選在花壇辦，因她就是花壇在地的台灣媳婦，對她來說特別有意義。二十年前，從柬埔寨嫁來台灣。年前舉辦這樣的活動，不只鼓勵姊妹走出來展現廚藝之外，讓姊妹們能在一起過年，可以互相彼此鼓勵，訴說思鄉之情，感到溫暖。

新住民們端上拿手的家鄉風味餐，有越南炸春捲、牛肉餐、麻辣鍋、川味乾鍋雞、咖哩雞肉、甜點等，不僅美味，擺盤更費盡巧思，十分好看，吸引本地民眾前往觀摩，並大排長龍等著試吃。