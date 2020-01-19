119消防節在這個感恩的日子，今（19）日彰化縣消防局在彰化市唯愛庭園餐廳舉辦119消防節慶祝表揚活動，彰化縣長王惠美感謝消防人員一年來的辛勞，並期許新的一年，持續為縣政共同努力，守護縣民安全。

王惠美說，防火工作是一個高度危險的職業與志業，在每個救災場所，不分白天晚上，都看的到大家的身影在搶救鄉親，可說是人間的活菩薩。

王惠美說，這次頒發11個獎項，有179位夥伴得獎，他們在工作上的付出獲得大家的肯定，每位消防人員與義消都是家裡非常重要的支柱，在救災過程中如何確保自己的安全非常重要，所以她也拜託蕭局長包含職務的調動、火場求生等各方面不能有任何疏失。

獲獎的楷模每位都有績優的事蹟，其中夫妻檔的，以榮獲鳳凰楷模的秀水義消分隊分隊長陳榮財說，想當年，他之所以加入義消，是因為他太太騎機車出車禍被消防人員救出，之後，他到消防隊致謝時，才知道有義消的存在，他覺得這些義消是滿腔熱血又熱心公益，所以，就加入了義消的行列。

兄弟檔獲獎的林子溢與林子軒雙胞胎兄弟說，因為他與哥哥都曾擔任過消防替代役，這樣的機緣，覺得消防人員可以幫助到很多人。

消防局局長蕭嘉政表示，消防局的主要工作係以救災救護為主，同時還包含著防火宣導、消防安全查察等各式勤務，甚至許多民眾的急難事件，都會需要消防人員的協助，勤務的種類可說是包羅萬象，也很感謝每位消防同仁。