關懷寒士及邊緣戶，一起感受過年的團圓氣氛，彰化縣政府今（19）日中午結合人安基金會、華山基金會及創世基金會在彰化市成功活動中心前舉辦「第30屆寒士吃飽30」尾牙活動，席開100桌，彰化縣長王惠美邀請街友及邊緣戶一同圍爐享用餐點，期盼街友與社會弱勢家庭也能過個溫馨的佳節。

「寒士吃飽30」，意思是讓吃不飽、穿不暖的寒士，以30分鐘約為一頓飯的時間，感受來自各界的溫暖，王惠美說，寒士吃飽30已經邁入第30年，感謝人安基金會、華山基金會、創世基金會、救國團以及很多的社團單位的用心，出錢出力，號召非常多善心人士一起共襄盛舉，辦理100桌關懷街友，其中也有一些單親媽媽，希望讓他們可以圍爐吃飽，感受到過年期間社會各界對他們的關懷。

活動現場除享用豐盛的餐點也安排有茂土庫千歲公益綜藝樂團、民權社區土風舞表演、彰化市農會樂齡陶笛班表演、弦舞胡琴樂團、小如專業舞蹈運動中心-蔡碧治舞蹈團 等團體帶來精彩的表演。

彰化縣政府平時除提供街友熱食服務及發放物資外，特別針對春節期間提供「服務不打烊」的各項福利，加強關懷街友相關措施，將不定期發出通知在彰化市彰化平安站、員林公園、田中火車站等地發放熱食，期能透過這些「寒冬送暖」措施，讓彰化縣所有鄉親平安過好年。