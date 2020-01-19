「百鴻揚娛樂」經紀公司昨（18日）舉辦尾牙，由一姐「戲劇女王」楊謹華和「全能女神」安心亞領軍，一字排開八位藝人大陣仗，老闆也毫不手軟、加碼再加碼，楊謹華和安心亞也各捐出六位數大紅包，其他與會藝人也都提供給公司和賓客抽獎。現場大玩賓果遊戲、刮刮樂和遊戲抽獎，其中往年的「簡訊女神」安心亞，首度遇到強手賓客，在進行簡訊大賽時，眼明手快如她，也被迫讓出女神寶座，打遍天下敵手的她，大呼不可思議。

楊謹華則偕老公Ben出席尾牙，夫妻運氣果然非常之旺，不但加碼紅包讓大家抽獎同樂，玩遊戲和賓果都獲勝，賢伉儷也非常大氣加碼又捐出來！連玩英文遊戲，主持人講出動物英文名字，要沒有錯誤寫出正確的英文，更是姐夫Ben的強項，帶領同桌連贏了12題！

百鴻揚娛樂昨舉辦尾牙，楊謹華、安心亞、邱宇辰、李杏、程予希、造型師李昱緯（Ian）、隆宸翰（Chris）、簡伯廷一字排開賀喜！幸福人妻楊謹華打算過年好好陪伴公婆，安心亞則說要回台南跟家人一起過年，帶著他們一起去看主演的賀歲片《殺手撿到槍》，隆宸翰表示過年主要是陪伴家人，會跟太座魏如萱帶著小路易跟家人團聚，一起吃飯聊天。孝順的程予希則會幫忙家裡的早餐店，也約好了要去閨蜜孟耿如家拜年！李杏則哀怨年後馬上新戲開鏡，「我覺得我好像只能在家準備劇本吧⋯」邱宇辰會帶家人去郊外走走，三天兩夜行程好好陪伴家人！

雖然尾牙現場紅包滿天飛，所有藝人也不會忘記家人，楊謹華說：「心意最重要，一定是會讓爸媽開心的紅包。」安心亞則俏皮說：「因為錢都放媽媽那裡，我也在等媽媽包紅包給我！」隆宸翰說：「每年都會跟老婆一起包紅包給家人，至於數字上就保密囉，但一定是吉祥的數目讓長輩都開心。」程予希則許願：「希望不只是紅包，更是可以實際帶家人出國，讓他們可以好好享受生活、好好放鬆。」李杏則大呼有點尷尬：「我就是⋯心意嘍，數字無法大啦，還好我家人很不拘小節，哈哈哈！」邱宇辰則笑說：「加起來應該會蠻有誠意的數字！」簡伯廷則表示會準備「心意價最高」的紅包，來謝謝家人的付出與支持。