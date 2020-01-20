高雄市腹地廣大，市地重劃逾60年，擁有全台最多、超過100個重劃區，房仲業者指出，近年以四大重劃區交易較為熱絡，包含楠梓高雄大學特區、三民與鳳山交界的文山特區，以及鼓山區美術館特區、農十六特區，具有高指名度，而房價竟1、2、3字頭都有，並持續上漲。

重劃區街廓整齊、擁有大片綠地，向來受到買方青睞，楠梓區「高雄大學特區」更因1字頭房價，又有加工區就業機會，致使房市交易熱絡。信義房屋楠梓店店長侯鐵漢表示，高雄大學特區屋齡5年內大樓單價小漲至約15-17萬元，不過仍算是首購低總價市場，3房車位約800多至1000萬元、2房車位則約500多可入手；透天產品則受地價調漲影響而成漲了2成左右，屋齡8-13年、地坪25-35坪透天，總價約為1200-1800萬元。

文山特區位於三民與鳳山交界，受惠高雄鐵路地下化車站啟用、陸橋拆除，與鳳山舊市區機能縫合，商圈發展和買氣更為熱絡，信義房屋文山建國店店長張智堯表示，由於文山特區土地釋出少、地價飆漲，導致新建案持續創新高價，近期新案開價每坪26-30萬元，更進一步帶動中古屋行情，屋齡10年內大樓單價約22-25萬元，屋齡15年左右大樓則約單坪16-18萬元，跟2018年相比至少上漲1-2萬元。

鼓山區美術館特區、農十六特區同樣受惠於鐵路地下化，又分別擁有捷運站、美術公園和凹子底森林公園，各式生活機能完善，造就價穩、買氣升溫，信義房屋農十六店店長吳宗德表示，兩大重劃區屬於高雄豪宅聚落，豪宅單價多在3字頭，屋齡10年內每坪約25-30萬元，若是屋齡10-15年有機會2字頭買到，而且近來因買氣暢旺，總價逾2000萬元的產品陸續去化。