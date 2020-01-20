空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日在新北烏來山區失事墜毀，造成參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職。當時為確保飛航安全，國軍下令轄下空軍救護隊14架，在全數完成特檢後，空軍將在2月為救護隊黑鷹直升機舉行成軍典禮。

陸軍以「天鳶專案」向美國賽考斯基公司（現併入洛克希德馬丁集團）採購60架UH-60M黑鷹直升機。配備先進航電系統，堪稱「直升機勞斯萊斯」的黑鷹直升機每台單價約2000多萬（約6億多台幣），連同後勤維修、人員訓練、零附件、隨機武器等，總經費約新台幣846億元。

2009年8月莫拉克風災重創南台灣，一架陸軍移交空勤總隊的UH-1H直升機在屏東執行救災任務時撞山，空勤總隊遭質疑救災兵力老舊。時任總統馬英九宣布陸軍採購的直升機中，將有15架黑鷹直升機「借」給空勤總隊，戰時陸軍可以收回這批直升機。沈一鳴在空軍司令任內原本主張採購新救護直升機，但是馮世寬擔任國防部長任內，要求陸航新購的UH-60架再移撥15架給空軍，用來取代服役將達使用壽限的S-70C直升機。

黑鷹直升機於2015年開始分三階段交機，陸軍航特部的黑鷹直升機於2019年10月31日完成全戰力成軍。原本空軍也將於近期為救護隊黑鷹直升機舉行成軍典禮，但是年初發生黑鷹直升機墜毀事件，為讓軍心恢復與執行飛安特檢，因而延到2月才辦成軍典禮。

知情人士表示，在成軍典禮之前，蔡英文總統將於近期赴嘉義基地為空軍救護隊打氣。成軍典禮完成後，空軍14架黑鷹直升機中將有5架送美國改裝，加裝相關搜救設備，包括前置紅外線熱顯像儀（FLIR），以提升夜間搜就能量。預計2023年全數升級完成。