許多人都有去銀行辦理事情的經驗，通常銀行都是 3 點半準時拉下鐵門，這也讓一名網友不禁好奇在批踢踢發問「欸！為啥銀行要三點半關？」結果釣出知情人透露「背後真相」，曝光銀行員真正下班的時間。

原 PO 日前在批踢踢八卦板表示，自己提早下班，打算去銀行辦事，但到了銀行時，鐵門在他眼前拉下來，一看時間才發現原來已經 3:31 分了，這讓他忍不住好奇發問「為啥銀行要三點半關門？五點不好嗎？還是全世界的銀行都三點半關？有沒有卦？」

問題一出，隨即引發討論，許多人紛紛留言「日本的三點就關了，給你參考一下」、「下午茶時間」、「考慮一下鐵門也要下班呀」、「原 po 如果夠大戶，晚幾分也沒關係」、「美國都 5 點或 6 點才關…早上 9 點開門」。

另也釣出內行人解答，直指「人家要結帳，小姐姐五點要下班」、「結帳發現對不起來，整間分行就要起飛了」、「後續還要對帳啊，不然要行員幾點下班」、「他們還要結算一大堆事情要做，分行還要回報總行，總行下班都七點多甚至更晚」、「我看銀行幾乎 6 點才關燈離開，而且早上 8 點就在裡面開會了」、「主要是卡在匯款，四點半金資公司系統就關了，在這之前所有匯款傳票要掃描送出，然後五點前金庫要入庫，所以三點半拉鐵門有時還是蠻趕的，因為三點半前進來的交易還是得做完」。（編輯：許苡晴）