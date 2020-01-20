大選過後，幾家歡樂幾家愁，敗選的國民黨更是掀起一波改革聲浪，究竟是不是雷聲大雨點小不知道，但是國民黨在選後四天就提出檢討報告，洋洋灑灑七大點，從兩岸路線、候選人形象再到不分區名單等等等，算是願意誠實面對失敗，雖然這些都是選前老早就知道的問題。所以，重點始終不在不知道問題出在哪，而是一個積病已久的國民黨始終不願意解決。

要讓台灣有良好的政黨政治，不管政治立場如何，其實都還是會樂見國民黨好好改革，好好振作，但是本文想說的是，贏得勝選的民進黨就不需要檢討報告嗎?民進黨是贏得扎扎實實嗎?民進黨有真正獲得老百姓的十足信任嗎?如果民進黨選擇把問題藏匿在勝選的歡呼聲後，不好好反思執政四年的對錯好壞，真的莫怪民心會再次離去。

民進黨贏到不用檢討?

來看看這一次投票率 74.9%，蔡英文得票817萬（57.13%），韓國瑜576萬（38.6%）。

蔡英文得票是史上最高票，絕對是大勝，但是眾所皆知，這次大選的主議題就是兩岸，尤其習近平提出一國兩制台灣方案，讓國民黨的九二共識徹底破功，繼而香港反送中運動的衝突不斷，更是讓台灣人不敢信任傾中的韓國瑜。

所以，可以看到在選戰後期，民進黨通過反滲透法，還有推出令人觸目崩心的選舉廣告「大聲說話」，都是把香港因素推向最高點。當然，這不是假議題，這是對於台灣非常重要的國家方向議題，所以不是民進黨會炒作，而是國民黨竟然選擇站在台灣主流價值的對立面。

要說的重點是，民進黨一定要清清楚楚明白，要不是這些大環境因素，所以老百姓才願意把其他議題放一邊去，就只願意給最堅守民主價值的蔡英文總統機會，但是絕對不代表老百姓就對民進黨執政感到滿意。

再來看看民進黨的區域立委票數，民進黨支持的候選人得票數是689萬（48.7%）、國民黨599萬（42.3%）。

相較2016年，民進黨支持的候選人拿下52%、國民黨39.7%，民進黨選票只從630萬成長到689萬，國民黨則從482萬大幅成長到599萬，在這個層面上民進黨是不如國民黨的。

再進一步看政黨票，民進黨政黨票481萬（34%）、國民黨 472 萬（33.4%）、台灣民眾黨 159 萬（11.2%）、時代力量 110 萬（7.8%）。

這一次民進黨的政黨票得票率，是從2008開始有不分區立委制度以來最低的，2008年在阿扁風暴下是36.9%，2012馬英九總統連任時是34.6%，到2016成長到44%，這一次直接跌到谷底。

但是我們看到的是，蔡英文總統穩定內閣，很快就留了蘇貞昌繼續做院長，也不急著回歸黨主席，卓榮泰主席更說「這次區域立委、和不分區的提名，民進黨提了一個年輕、多元的名單，讓台灣人民重新對民進黨拾起信任」。整個民進黨對外所呈現的態度就是勝選了，現在一切很好，一切都不用變動，一切照舊。

好像政黨票的退步是一件理所當然的事情?這是不是哪裡有誤會?

當然，民進黨政黨票的退步，是全黨要集體承擔，不是單一面向的問題，如果把這件事情歸為黨中央的輔選不力，那也太過離譜。總之民進黨要誠實面對這四年的執政成敗，徹底檢討政務推動的問題，這次總統勝選證明民進黨從黨外到創黨至今堅持的民主價值是對的，但是民進黨除了守護民主價值以外，內政上的大大小小政策，更是老百姓的日常生活，顧好老百姓生活的責任更是重大!

此外，立法院面對爭議法案，如何避免內耗的情形一再發生也是很重要的課題，縱然這多是源自於在野黨的惡性杯葛，但是如何建立良性的政黨競爭，讓立法院的議事品質更好，掌握國會過半的民進黨也是責無旁貸。

●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

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