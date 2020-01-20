美中貿易紛爭暫時告一段落，經濟部今 (20) 日公布 12 月外銷訂單 437.8 億美元，年增 0.9%，擺脫連 13 黑的陰霾，首度轉正，其中，傳統貨品受惠春節備貨需求啟動，接單普遍較上月回升。

按貨品別觀察，資訊通信產品因年終銷售旺季進入尾聲，僅年增 0.4%，其中，智慧手機組裝代工及顯示卡接單仍呈正成長，惟筆電接單下滑，因而抵銷部分增幅。

電子產品方面，由於智慧手機、5G 通訊、高效能運算、物聯網等需求成長，帶動高階製程晶圓代工、IC 設計、封測、晶片通路等業者接單增加，其中以中國及香港、歐洲增幅最大。

光學器材因中國面板產能開出，市場供過於求，導致面板價格仍低迷，年減 8.8%，惟減幅已縮小。

在傳統貨品方面，因全球景氣仍顯疲弱，市場需求減少，加上產品價格仍低於上年同期，導致基本金屬年減 6.5%、塑橡膠製品年減 5.2%、化學品年減 8.1%，不過，機械則因美中貿易紛爭情勢緩和，逐漸恢復投資動能，年增 5.1%，為連續 13 個月負成長後首次轉正。

經濟部指出，廠商對今年 1 月接單看法，有 13.1% 業者預期將較去年 12 月增加，看法持平者占 48%，而減少者占 38.9%，合計逾 6 成的廠商對於 1 月接單狀況仍審慎樂觀。

去年全年外銷訂單仍呈現負成長，累計金額為 4845.6 億美元，年減 5.3%。展望今年，第 1 季為傳統電子產業淡季，加上全球經濟成長走軟，恐抑制接單動能，不過在美中完成第一階段貿易協議後，國際油價、鋼價回升，將有助緩解市場觀望氣氛，加上 5G、AI、高效能運算等新興科技需求持續擴增，可望挹注接單動能升溫。

(圖：經濟部統計處提供)

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