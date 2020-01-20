小S與許雅鈞結婚14年，育有3女，婚姻事業兩得意。日前她深夜在IG感嘆，丈夫許雅鈞雖然體貼，仍然有值得抱怨的事情，她舉出兩件例子並向丈夫喊話：「你到底知不知道我想要一個溫馨的家？」不過小S所提到2件事，看在筆者眼裡，依然是灑盡狗糧、放閃無極限。

小S透露會經常偷看著老公，一邊想著對方到底有什麼優點，但想著想著，她都會歸納出一個結論：「我老公真的對我很好！」只有兩件事，常讓小S覺得美中不足，「我們對裝潢的想法不一致，我最常抱怨的是：幹嘛不讓我喝酒？」她又喊：「你到底知不知道我想要一個溫馨的家？全木頭或更生活感！」

除了裝潢想法跟喝酒習慣不一樣，小S表示老公都很讓著她，連婆家都待她很好，可以讓她自由做她想做的事情，使她在教育女兒時也沒有後顧之憂。最終她還是感恩一切：「活了這麼多年，我也該知足了。現在老三睡我旁邊，老公剛回來！我之前想的事都飄了，我只覺得，這樣的我，有什麼不幸福嗎？」

從小S的抒發文就能得知，她是個會經常看到另一半優點的太太，很多已婚婦女在結婚多年後，跟丈夫經常處在一種平淡無味的「老夫老妻」生活。特別是職業婦女，平時忙於工作又要兼顧家庭，很容易將工作情緒帶回家裡，哪怕丈夫根本沒做任何事，仍舊會看對方不順眼。

滑了滑小S的社群網站，筆者發現她會PO出自己跟丈夫許雅鈞的日常對話，並會因為男方出的一些小糗、做的一些小事，就重新燃起自己對丈夫的熱情。

結婚十幾二十年，我們很容易會忘記過往甜蜜激情的回憶，有些記憶甚至根本都想不起來了。有的時候，我們可以試著向小S學習，時時刻刻去思索對方對自己的好，找出老公在這個婚姻裡頭值得讚許的部分。

更重要地，還是要珍視身旁擁有的一切，畢竟無趣的婚姻生活，起碼都比每天跟婆婆吵吵鬧鬧、被另一半外遇搞得焦頭爛額好。