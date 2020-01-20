春節的到來，為讓在日照中心的阿公阿嬤們也能感染春節的氣氛，北斗鎮螺青國小校長許木村今（20）日帶領小學童到日照中心進行孝親表演，除了帶給阿公阿嬤們一個快樂難忘的時光，也讓小朋友幼小的心靈，種下「孝親尊長、才藝娛親」的精神，獲得大眾一致讚賞。

北斗鎮螺青國小為提倡孝道精神，教育學童有愛心、善心、孝心，在農曆年前，由校長許木村帶領24位學童，到北斗日照中心秀和苑，進行無蹈、歌唱、吟詩表演，以及幫長輩按摩的孝親活動，阿公阿嬤也準備各式各樣的零食、布丁等招待大家，場面溫馨熱鬧。

今天的活動，由帶動唱「歡迎歌」揭開序幕，接著男同學們唱跳一首「再出發」展現活力，女同學則是跳了一首「愛是大家的」展現舞藝，每首曲都接近五分鐘，唱跳下來學童個個汗流夾背，看到他們賣力的演出，長輩們予以熱烈的掌聲。除了有勁歌熱舞，還有唐詩的吟唱，八首唐詩搭配《宜蘭酒令調》和《黃梅調》每位小朋友都輕快吟唱。

活動中還穿插著小朋友幫長輩按摩的孝親活動，校長許木村特別教學童簡單的按摩招式，包括扣打、揉捏、手刀等，阿嬤說小朋友很可愛，手雖然小小的，但力道十足，按起來很舒服，直說晚上一定很好睡。

活動結束前，小朋友帶來一首安可曲，是日前在學校比賽獲得冠軍的街舞，參與演出的鍾煒程說，跳街舞感覺很帥也很酷，不過他最喜歡的還是唐詩吟唱，因為動作不多，且表演的較久。另一位同學蔡少疄也說他最喜歡唐詩吟唱，因為這是他們「費盡千辛萬苦」學的童言童語，逗的大家哈哈笑。

許木村說，日後會持續安排各年級的學生參與孝親活動，他也提醒長輩平常要保持快樂開朗的心情，每天笑口常開，就是健康最好的秘方。