台灣首部政治劇《國際橋牌社》今（20）日舉辦媒體茶敘，由資深男星楊烈、林在培領軍主要演員陳妤、湯志偉、陳家逵、吳定謙、蔣偉文、廖苡喬等人出席。楊烈在劇中與林在培飾演的行政院長，有對權力爭奪與維護的明槍暗箭，一個戲稱對方是老頑固，一個戲稱對方是老狗，因為見解的不同而產生衝突。

楊烈自認對工作一向嚴謹，揭露曾罹患大腸癌經歷，「當時主治醫生開玩笑的說，我對工作太認真，無形地把壓力全攬在身上，造成身心靈巨大的壓迫。」楊烈說，「總算是熬過來了，劇中角色個性堅韌勇敢，正如我面對病痛般，必須要勇於排除所有的壓力，勇敢面對。」

「這戲最大挑戰就是要扮演總統！」楊烈自認是平民百姓，而當總統需要過人能力與智慧，不是一般人可以想像，之前對於總統這個身份是「遙不可及高高在上」的感覺，他又說，尤其劇中角色又要落實台灣民主意識，在內外交迫下運籌帷幄，過程千辛萬苦。

楊烈另外補充，有些台詞是表達任務，因此靠吹口哨來紓解心中的緊張感，認為一國之尊講出來的話要負責任的。陳家逵笑說，難怪劇組有蓋流動廁所，一直吹就會想去「方便」。蔣偉文則飾演政壇新星，被劇組要求要把國旗披在身上睡覺，笑說演這部戲唱了幾百次的中華民國頌，自認演的是一位歌手。《國際橋牌社》1月20日晚上八點friDay影音全台獨家播出。