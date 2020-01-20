澳洲史無前例森林大火導致超過10億隻動物喪生，台灣因為近期天乾物燥也發生多起森林火警，為了避免火勢擴大，陸航出動直升機協助滅火

陸軍航空特戰指揮部表示，國軍聯合作戰指揮中心今（20）日接獲國家搜救中心通知，台中市東勢林管處大甲溪事業區第5林班地發生森林火災，申請航特部派遣一架 CH-47直升機支援空中滅火任務；航特部受命後，於0900時派遣CH-47直升機（機號：7308）擔任任務機，自台南歸仁基地起飛後，前往德基水庫汲水，再至目標區執行空中灑水滅火任務；共計來回汲水15趟次，投放7.5萬公升水量，任務機於1630時平安返降新社基地，人機均安，圓滿達成任務。

航特部指出，此次奉命協力森林大火滅火任務，除展現單位平日紮實的訓練成效，亦充分彰顯部會一體，即刻救援的災防能量，未來將持恆各項訓練，成為行政團隊堅實的後盾之一。

CH-47由美國波音公司在1960年代所研製，在1960年代開始服役時，是當時飛行速度最快的旋翼機，其雙旋翼縱列式結構免除了一般直升機需要的尾部垂直旋翼。CH-47主要任務是部隊運輸，火炮運輸與戰場補給。

我國陸軍曾採購3架波音234（Boeing-234）直升機，也就是CH-47的民用型。在陸軍1990年代引進9架CH-47SD直升機後，將波音234直升機移交給內政部空勤總隊，CH-47SD當時採購價格為每架3.000多萬美元(約10億台幣)。

CH-47SD組員配置為3人，分別為正駕駛、副駕駛與機工長；貨艙內可裝設37個標準座位或55個軍用座位，為配合各種任務需求，還可選用不同的模組化任務設備。陸航CH-47SD直升機用於部隊運輸、輕型車輛運輸、火砲吊運、神龍小組挑傘訓練、救災等用途。