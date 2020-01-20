不少人都曾嚮往過國外生活，有些人會利用交換學生、出國進修，或是打工度假到國外開開眼界，也有人會直接選擇赴外國就業，甚至是移民。近日，就有網友在 PTT 女孩版提到，聽到一些去美國唸書的人說那邊過得生活很放鬆，氣氛沒這麼緊張，不禁好奇住在美國是否真的比較沒有壓力？貼文立刻引發熱議，釣出一票過來人道破真相。

原 PO 以「住美國真的比較沒壓力嗎？」為題，提到聽身旁很多人說，在美國讀大學、唸碩士，或者是工作，都認為那裡氣氛沒這麼緊迫、緊張，可以活得比較輕鬆，在職場上大家也很尊重彼此私生活，閒暇之餘在路上也能跟不認識的人講上兩句話，不需要害怕尷尬，不禁好奇是否為真。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「晚上沒夜市逛」、「能住美國當然選美國，不然一堆人都移民過去是在哈囉？」「因為他們不會沒事問你工作婚姻」、「無法隨時隨地吃到雞排珍奶」、「鄉下比較輕鬆，但很無聊，開 20～30 分鐘才有商場，熱鬧的地方經濟壓力大治安很差，但相對方便。很難跟白人打成一片，大部分還是跟華人在一起，但真的工作生活健康很多，比較早下班，不過稅收很高」。

對此，許多網友反倒認為，美國生活並非像原 PO 所說的這麼美好，「種族歧視應該有吧」、「沒有喔，我看過好幾個最後還是回來台灣過生活的」、「光過去就會有經濟壓力吧」、「美國房價要看你住在哪個城市，然後房價也決定了治安跟學區，便宜的當然有，但是這些風險要自負」、「美國你沒好工作，生活壓力更大」、「美國人的社交熱度我覺得是一種壓力，特別是台灣人相對內向」。（編輯：賴詠璿）