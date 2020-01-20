每個人對於物價的接受度都不一樣，然而，一杯手搖飲最貴你可以接受到多少？近日有網友在在批踢踢詢問大家，沒想到全場答案幾乎一面倒，認為超過某個價錢就不行了。

原 PO 在批踢踢女孩板表示，某間手搖店的草莓飲品一杯 95 元，還一堆人去買，他之前喝他們家的某個飲料一杯 75 元就覺得碰頂了，感覺跟迷克夏鮮奶茶差不多，「這次這個真的太誇張了，都一個雞腿便當了，還是大家覺得這價格還是可以…」他並好奇發問「大家可以接受一杯手搖的最高價？」

問題一出，立刻掀起熱論，大部分網友認為「 60-70 元」就是極限了，再貴真的掏不出錢，「 60，而且限定鮮奶抹茶」、「手搖 60 是極限」、「55，偶爾可以到 60 」、「鮮奶茶類 70 」、「平常喝的話 60 極限」、「 70 勉強可接受，再高真的無法」。

不過也有人直言「覺得 70 的話不如買便當」、「單茶的話 30~40，有加水果 50~60 」、「可以內用聊天的那種 200，外帶的 60 內」、「 50 嵐的價格是極限了，超過就不太想買」、「原茶類 35 就覺得貴了」、「 50，很久沒喝可以 70 」、「帶走的最多 60，內用的 120 勉強接受」。（編輯：許苡晴）